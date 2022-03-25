Что необходимо для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время — мнение эксперта

Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Главным критерием оценки качества экономической политики военного времени является нулевая регуляторная нагрузка.

Ярослав Романчук. Об этом рассказал Finance.ua экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов

Не следует стоять над производителем товаров и услуг с палочкой, инструкцией или методическим пособием. Сертификаты, лицензии и другие разрешительные документы не нужны, — отметил он.

Правило обеспечения тыла, организации производства в военное время простое: каждый, кто умеет, обладает ресурсами, производит все, что может и хочет, продает кому хочет на условиях, которые сам определяет со своими партнерами. Никто не имеет права вмешиваться в производственный процесс, спрашивать, откуда деньги, сырье и другие составляющие производства. Никто не имеет права вмешиваться в режим трудоустройства, проверять безопасность и адекватность рабочего места. Никто не вправе навязывать формат и средства расчетов. Наличные или безналичные, гривны или доллары, предоплата или оплата по договоренности — все это решают участники экономического обмена.

Необходимо ликвидировать все государственные службы и структуры контроля, надзора за производителями товаров и услуг. Под контролем остаются только оружие и продукты военного назначения, но ограничения на владение оружием для населения отменяются.

Для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время необходимо:

устранить все запреты использования иностранной валюты во внешних и внутренних расчетах субъектов экономики Украины;

отменить правила валютного регулирования, запреты, контроль за движением валюты, правила использования и бухгалтерского учета;

отменить «ручное» ценообразование на все товары и услуги, кроме монопольных производителей (жилье, коммунальные услуги, общественный транспорт и т.п.);

разрешить использование электронных платежных инструментов во внутренних и внешних расчетах;

отменить все ограничения по использованию наличных денег во всех платежных операциях;

ввести упрощенную процедуру уведомленного принципа регистрации финансового посредника (банка, финансовой компании, фонда) для предоставления финансовых, платежных услуг субъектам экономики;

использовать валютные поступления (благотворительность, поддержка оборонного потенциала страны, инвестиции) для достижения целей макроэкономической стабильности;

отменить блокировку и запреты на все платежные карты, выпущенные банками Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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