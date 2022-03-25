Что необходимо для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Что необходимо для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время — мнение эксперта

Сегодня 16:31Казна и Политика
27
Что необходимо для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время — мнение эксперта
Главным критерием оценки качества экономической политики военного времени является нулевая регуляторная нагрузка.
Об этом рассказал Finance.ua экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук.
Не следует стоять над производителем товаров и услуг с палочкой, инструкцией или методическим пособием. Сертификаты, лицензии и другие разрешительные документы не нужны, — отметил он.
Правило обеспечения тыла, организации производства в военное время простое: каждый, кто умеет, обладает ресурсами, производит все, что может и хочет, продает кому хочет на условиях, которые сам определяет со своими партнерами. Никто не имеет права вмешиваться в производственный процесс, спрашивать, откуда деньги, сырье и другие составляющие производства. Никто не имеет права вмешиваться в режим трудоустройства, проверять безопасность и адекватность рабочего места. Никто не вправе навязывать формат и средства расчетов. Наличные или безналичные, гривны или доллары, предоплата или оплата по договоренности — все это решают участники экономического обмена.
Необходимо ликвидировать все государственные службы и структуры контроля, надзора за производителями товаров и услуг. Под контролем остаются только оружие и продукты военного назначения, но ограничения на владение оружием для населения отменяются.
Для оптимального функционирования денежного и финансового рынка в военное время необходимо:
  • устранить все запреты использования иностранной валюты во внешних и внутренних расчетах субъектов экономики Украины;
  • отменить правила валютного регулирования, запреты, контроль за движением валюты, правила использования и бухгалтерского учета;
  • отменить «ручное» ценообразование на все товары и услуги, кроме монопольных производителей (жилье, коммунальные услуги, общественный транспорт и т.п.);
  • разрешить использование электронных платежных инструментов во внутренних и внешних расчетах;
  • отменить все ограничения по использованию наличных денег во всех платежных операциях;
  • ввести упрощенную процедуру уведомленного принципа регистрации финансового посредника (банка, финансовой компании, фонда) для предоставления финансовых, платежных услуг субъектам экономики;
  • использовать валютные поступления (благотворительность, поддержка оборонного потенциала страны, инвестиции) для достижения целей макроэкономической стабильности;
  • отменить блокировку и запреты на все платежные карты, выпущенные банками Украины.
Читайте больше в материале — Как будет работать экономика в условиях военного положения. Экономический фронт

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.