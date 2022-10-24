Что лучше для Украины: кредиты или гранты — мнение эксперта Сегодня 08:21 — Казна и Политика

Что лучше для Украины: кредиты или гранты — мнение эксперта

Украина в последнее время получает от международных партнеров больше грантов, чем кредитов, однако у кредитов есть свои преимущества, когда даются под очень символический процент и с возвратом «когда-то уже потом», а значит, с расчетом на будущую победу.

Об этом в эфире «Суспільного» сказал эксперт центра социально-экономических исследований CASE Украина Олег Дубогрыз.

«Когда нам дают больше кредитов, значит, Украине верят, дают не просто так, а рассчитывают как на партнера, как на активного игрока уже после победы. Динамика кредитов показывает, что партнеры верят в наше будущее», — пояснил он.

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По словам эксперта, в общей сложности с начала войны Украина получила от международных партнеров 23 млрд долларов официального финансирования, и это достаточная сумма для того, чтобы экономика Украины держалась на плаву и чтобы не было огромных потребностей в печатании денег.

«У нас есть официальная оценка... это потребности в финансировании от международных партнеров — около 5 млрд долларов в месяц. Это та сумма, которая позволит нашей экономике беспроблемно работать и способна обеспечить текущие потребности армии», — отметил Дубогрыз.

Он также добавил, что исходя из сумм финансирования по состоянию на сегодняшний день, 30 млрд на этот год — абсолютно достижимая сумма.

Справка Finance.ua:

Проект бюджета 2023 года предусматривает привлечение от партнеров $38 млрд в течение следующего года. С начала вторжения россии Украина получила почти $22 млрд помощи, украинское правительство ожидает еще около $13 млрд;

Как сообщал Гетманцев, Украина рассчитывает на льготные кредиты: $18 млрд от США, $15 млрд от МВФ, до 5 млрд евро — новая стабилизационная программа от ЕС. Значительная часть этой суммы поступит в виде безвозвратных грантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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