Что изменится в Украине с 1 ноября — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 ноября Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Что изменится в Украине с 1 ноября

С первого ноября украинцев ждут такие изменения, как новый порядок компенсаций за полностью уничтоженное жилье и новые строительные нормы, а также новые правила контроля на таможне и другое.

Выплаты компенсаций ВПЛ

С 2023 года в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного в результате боевых действий жилья — «єВідновлення». В ее рамках можно получить определенную сумму (максимум 200 тыс. грн. — Ред.) для затрат на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Чтобы стать участником программы и получить денежные средства, нужно соответствовать нескольким условиям.

Программа компенсации будет проходить в два этапа:

первый — получение сертификата на приобретение нового дома. Именно этот этап стартует с 1 ноября;

второй — денежные выплаты на самостоятельное восстановление. Он начнется позже. Компенсация в виде сертификата предоставляется за разрушенное жилье, которое невозможно восстановить.

Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для населения с 1 ноября не изменится. Напомним, что цену за свет повысили с 1 июня 2023 года. Сегодня все украинцы платят по единому тарифу — 2,64 гривны за киловатт-час.

для небытовых потребителей. Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении В Украине с 1 ноября повысят тариф на электроэнергию. Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Yasno . Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:

«Укрзализныця»: если речь идет о 1 классе напряжения — 668,96 грн, 2 классе — 843,45 грн.

«ДТЭК Киевские электросети»: 1 класс напряжения — 638,61 грн, 2 класс — 704,87 грн.

«ДТЭК Киевские региональные электросети»: 1 класс напряжения — 661,58 грн, 2 класс — 704,87 грн.

Новые ГСН

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило новые государственные строительные нормы (ГСН) для сооружений гражданской защиты.

Предусмотрено, что все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садов должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.

Кроме того, все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в том числе физической безбарьерности. Они должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности устройства пандуса рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

Водительские удостоверения

В ноябре МВД запустит услугу заказа или восстановления водительских прав с доставкой в ​​Германию, Чехию, Италию, Польшу

В Германии и Испании украинцы имеют возможность восстанавливать свое водительское удостоверение. До этого гражданам за границей был доступен исключительно обмен своих документов. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Получение услуги по восстановлению водительского удостоверения возможно в подразделениях ГП «Документ», которое входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. Где и как заменять — читайте дальше по ссылке.

Контроль грузов

С 7 ноября 2023 года контроль грузов на украинской таможне будет проходить по-новому. Изменятся правила таможенного контроля и оформления импортных и экспортных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Компании, не успевшие до 7 ноября 2023 года получить соответствующие упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме совместного транзита, будут вынуждены предъявлять товары таможне. Речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, в которых проводится таможенное оформление.

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