Что изменится с 1 июля: суммы в платежках, пенсии и прочее (инфографика) — Finance.ua
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Что изменится с 1 июля: суммы в платежках, пенсии и прочее (инфографика)

Личные финансы
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Что изменится с 1 июля: суммы в платежках, пенсии и прочее (инфографика)
Что изменится с 1 июля: суммы в платежках, пенсии и прочее (инфографика)
Тарифы на коммунальные услуги. Вода. Украинцам утвердили повышение тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июля и 1 сентября. Рост цен уже откладывался несколько раз — 1 января, затем 1 марта, а потом еще и 1 июня. Теперь решение принято, в крупных городах стоимость воды возрастет в среднем на 32% (в зависимости от водоканала).
Цены будут подвышены для 34 предприятий. Среди них водоканалы в таких городах:
  • Киев — тариф на воду увеличится на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централизованное водоснабжение 22,884 грн. + централизованный водоотвод 18,252 грн);
  • Одесса — суммарно цена увеличится с 35,15 до 44,86 грн за кубометр;
  • Винница — за поставку воды и водоотвода платить придется не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;
  • Днепр — тариф повышается с 31,36 до 38,79 грн за кубометр;
  • Ужгород — платить придется 54,57 грн за кубометр.
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Цены на электроэнергию

До повышения тариф для населения при потреблении до 250 кВт-ч составил 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель.
30 мая Кабмин принял решение поднять тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн за киловатт-час. В то же время ночной тариф остается на уровне 50% от дневного — 1,32 грн/кВт-ч.
Министр энергетики Галущенко прогнозирует, что с поднятием тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 грн.
В целом НКРЭКУ предлагает поднять тарифы на электроэнергию для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн за киловатт-час.

Стоимость газа

Стоимость газа у всех поставщиков ресурса не изменится до 1 мая 2024 года. К примеру клиенты «Нафтогаза» будут платить — 7,96 гривны за кубометр газа.
В период войны в Украине введен мораторий цен на газ для населения. Поэтому тариф с 1 июля останется неизменным.
Подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа клиенты компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Компания продлила действие этого годового тарифа до 1 мая 2024 года.
Следовательно, стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
Что изменится с 1 июля: суммы в платежках, пенсии и прочее (инфографика)

Свет и вода подорожают? На сколько возросли тарифы

Новый график отделений Укрпочты. Национальный почтовый оператор Укрпочта с 1 июля запускает стандартный график работы отделений. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Отныне они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни», — заявили в компании.

Пенсии

С 1 июля проиндексируют пенсии на 19,7% для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники. Размер повышения может варьироваться от 100 до 1000 гривен в зависимости от индивидуальных выплат каждого лица.

В каком банке лучше получать пенсию

По материалам:
Finance.ua
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