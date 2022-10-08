Что должна сделать власть для бизнеса (опрос, инфографика) — Finance.ua

Что должна сделать власть для бизнеса (опрос, инфографика) Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Самыми важными действиями со стороны власти по дерегуляции бизнеса в настоящее время являются внедрение налоговой системы, ускорение движения товаров через таможню и усиление моратория на проверки со стороны Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности.

Об этом шла речь 7 октября в презентации результатов исследования состояния, потребностей и перспектив украинского бизнеса, которую проводила «Дія.Бізнес».

Также 25% опрошенных назвали важным снижение учетной ставки НБУ и усиление украинских санкций против резидентов рф.

Главные проблемы, с которыми сталкивался бизнес:

Блокировка налоговых накладных.

Задержка с логистикой на границе.

Необоснованный отказ в грантовой программе помощи бизнесу «5-7-9».

О том, что сделало и планирует сделать Министерство экономики для бизнеса, рассказал заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

«Основная задача власти — сделать так, чтобы максимальное количество бизнесов работало. Это в условиях войны самое главное. Только такие бизнесы могут платить налоги, а государство на эти налоги может усиливать ВСУ и давать отпор агрессору. По результатам опроса видно, что бизнес ожидает увеличения уровня экономических свобод: это налоговая реформа, это масштабная дерегуляция, для того чтобы бизнесы меньше времени тратили на взаимодействие с государством. Мы думаем в одном направлении. Курс на либерализацию, который мы проводим, дает первые результаты, бизнес-ожидания улучшаются, будем надеяться, что мы успеем максимально быстро реализовать эти планы», — отметил Кудин.

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