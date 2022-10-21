Что должен содержать договор аренды жилья — практические советы Сегодня 20:01 — Недвижимость

Для сдачи в аренду принадлежащего вам жилья необходимо заключить договор аренды. Он может быть устным — законодательство Украины это разрешает. Но, как вы сами понимаете, слова — это только слова. Поэтому настоятельно рекомендуем заключить договор в письменной форме. Вы можете самостоятельно поискать образец в Интернете и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Договор должен включать в себя следующие положения:

предмет договора;

права и обязанности сторон (нанимателя и арендодателя);

цена договора и порядок оплаты;

ответственность сторон;

срок действия;

порядок расторжения или пролонгации и порядок разрешения споров.

Могут быть другие положения, но перечисленное — необходимый минимум.

Предмет договора — это собственно фиксация на бумаге факта сдачи в аренду квартиры или дома. Должен быть указан точный адрес и площадь жилья, основания, на которых оно вам принадлежит.

Цена договора — это цена, за которую вы сдаете жилье. Укажите, фиксируется ли она и на какой период, может ли быть изменена и как именно происходят эти изменения.

Валютой расчетов должна быть гривна. Укажите, входит ли в арендную плату стоимость коммунальных услуг (интернета, консьержа и т.п.) или они оплачиваются отдельно; вносится ли в начале аренды гарантийный платеж.

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Если да, то в договоре обязательно должно быть определено, как используются эти средства — возвращаются ли они обратно при расторжении договора аренды или засчитываются как оплата последнего месяца аренды.

Укажите сроки, в которые должны выплачиваться платежи и штрафные санкции за их просрочку.

Ответственность сторон — это тоже понятно из названия. Кто и за что отвечает: исправность коммуникаций, повреждение имущества, мелкий или крупный ремонт, соблюдение правил проживания и т.п.

Не стоит возлагать на арендатора ответственность за форс-мажоры — залив соседями, пожар не по его вине, прилет ракеты (к сожалению, это наши реалии) и тому подобные вещи — это лишь лишняя трата времени.

А вот по поводу повреждения имущества, которое вы предоставляете в пользование — телевизор, стиралка, бойлер и т.д. — побеспокоиться стоит.

Также следует предусмотреть, в частности, ответственность за досрочное прекращение аренды или наличие посторонних лиц в жилье. Продумайте, какие еще возможные риски в вашей конкретной ситуации.

Срок действия договора. Не указывайте долгие сроки аренды — лучше заключать договор на год. Конечно, существуют исключения, но помните — договор сроком до трех лет не требует обязательного заверения нотариуса. Также следует обязательно указывать срок действия договора — в случае неуказания срока действия договор считается заключенным на пять лет.

Порядок расторжения договора и прекращения аренды. Это раздел, который определяет, имеете ли вы или арендатор право досрочно расторгнуть договор и что в таком случае делать с оплатой, в том числе и с гарантийным платежом.

Также — как именно это делается и в какие сроки и по каким основаниям вы (или наниматель) должны предупредить о досрочном прекращении договора. Здесь же укажите, как должен продлеваться договор аренды и на каких условиях.

Кроме того, здесь могут быть прописаны и другие важные для вас аспекты прекращения аренды жилья.

Разрешение споров. Этот раздел указывает, как разрешаются споры между сторонами и обычно содержат стандартные положения о праве обратиться в суд. Можно обойтись и без него, но стоит ли экономить несколько лишних предложений? Иногда они могут быть очень важными.

Реквизиты сторон. Обязательно укажите в договоре реквизиты сторон. Это, конечно, фамилия, имя и отчество или названия юридических лиц, индивидуальные налоговые номера, адреса, телефоны, другие средства электронной связи.

Обязательно возьмите у арендатора копии паспорта и кода. Заверять их не обязательно, но они вам пригодятся в случае возникновения споров.

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