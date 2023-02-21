Что делать юрлицам, имеющим вклад в неплатежеспособном банке — Finance.ua

Что делать юрлицам, имеющим вклад в неплатежеспособном банке Сегодня 13:37 — Личные финансы

Что делать юрлицам, имеющим вклад в неплатежеспособном банке

В Фонде гарантирования вкладов объяснили , что делать юридическим лицам, если средства размещены в неплатежеспособном банке.

Юридические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку по его имущественным обязательствам, являются кредиторами банка.

Средства, размещенные юридическими лицами в неплатежеспособном банке, не подпадают под гарантию Фонда.

Кредитору банка в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о начале ликвидации банка в газетах «Голос Украины» или «Правительственный Курьер», по адресу указанному в объявлении, необходимо подать заявление в произвольной форме с просьбой включить его кредиторские требования в реестр акцептованных требований кредиторов.

Фонд в течение 90 дней со дня публикации объявления о начале ликвидации банка определяет сумму задолженности каждому кредитору и относит требования к определенной очереди погашения; принимает (акцептует) или отклоняет требования в случае их подтверждения, утверждает реестр акцептованных требований кредиторов.

В течение 20 дней со дня утверждения реестра акцептованных требований кредиторов Фонд уведомляет кредиторов об акцептовании их требований путем размещения уведомления:

на официальном вебсайте Фонда гарантирования вкладов,

вебсайте неплатежеспособного банка,



в помещениях такого банка.



Расчет суммы кредиторских требований в иностранной валюте по счетам юридических лиц производится путем перевода в национальную валюту по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на день принятия решения о ликвидации банка.

Требования юридических лиц — клиентов банка, не являющихся связанными лицами банка, относятся к седьмой очереди кредиторских требований.

Удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и продаж имущества банка в очередности, определенной ст. 52 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются по мере поступления денежных средств от продажи имущества (активов) банка только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Требования к банку, не удовлетворенные из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

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