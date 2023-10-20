Что делать с долгами за свет жителям прифронтовых территорий — Finance.ua

Что делать с долгами за свет жителям прифронтовых территорий Сегодня 09:12 — Личные финансы

Что делать с долгами за свет жителям прифронтовых территорий

В связи с войной некоторые регионы Украины стали прифронтовыми. В Yasno объяснили , как оплачивать счета, если ваше жилье находится на прифронтовой территории. Есть несколько алгоритмов решения этого вопроса в соответствии с состоянием вашего дома.

Если жилье целое

В таком случае передайте фактические показания счетчика, чтобы вам произвели перерасчет за весь период. Оплату необходимо внести за фактически потребленную электроэнергию, так что если в доме кто-то проживал, например, родственники, эту ситуацию нужно решать непосредственно с ними. Если это были третьи лица, обратиться в ОВА и оформить возмещение.

Если жилье разрушено

Необходимо получить справку о разрушении имущества. Это можно сделать в военной администрации города или области или через портал Дія. Справку нужно предоставить вашему ОСР. Оператор пересчитает объем электроэнергии с момента уничтожения жилья, а поставщик скорректирует сумму уплаты. После этого счетчик снимут с учета.

Что делать, если вы не вернулись и состояние жилья неизвестно

Лучший вариант — попросить соседей или родственников фиксировать и передавать показания вашему ОСР или поставщику. Если вы уверены, что все приборы выключены и в помещении никто не живет, регулярно передавайте имеющиеся последние показания. Их можно найти в личном кабинете, чате и т. д. Если ни соседи, ни родственники не могут помочь с показаниями счетчика, их может снять контролер оператора системы распределения согласно своему графику и при условии, что в вашем районе безопасно и нет обстрелов. Цифры, полученные контролером, станут приоритетными, и начисления будут производиться по ним.

Также возможно отключение от сети по заявлению владельца в ОСР или поставщику. Однако, следует отметить, что такое отключение может не произойти, если будут риски опасности для жизни персонала. В том случае, если соседи сообщат о разрушении имущества, необходимо получить справку об этом и обратиться к ОСР для проведения перерасчета с момента разрушения.

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