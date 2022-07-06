Что делать при похищении телефона: Госспецсвязи дало пять главных советов — Finance.ua
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Что делать при похищении телефона: Госспецсвязи дало пять главных советов

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В случае хищения мобильного или его потери необходимо выполнить пять главных действий. Они помогут обезопасить личную информацию.
Об этом сообщает Госспецсвязи.

Пять главных советов

  • Во-первых, в случае потери мобильного, чтобы обезопасить свою информацию, нужно сообщить о похищении своему оператору, чтобы он заблокировал SIM-карту.
  • Во-вторых, следует обратить внимание на то, что обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, например, PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили. Имейте его под рукой.
  • Также необходимо изменить по возможности пароли ко всем своим аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, «Дія» и другие) через другое устройство.
  • Кроме того, заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими финансами. Для этого нужно обратиться на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.
  • Обязательно обратиться с соответствующим заявлением в полицию.
Напомним, недавно киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся мошенничеством в интернете. Под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 млн гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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