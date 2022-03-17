Что делать предприятию, если нет денег на выплату зарплаты: разъяснение Минэкономики — Finance.ua

Что делать предприятию, если нет денег на выплату зарплаты: разъяснение Минэкономики

Сегодня 16:04 — Личные финансы

В Министерстве экономики Украины опубликовали разъяснения касательно выплаты зарплаты и функционирования предприятий в военное время.

Если предприятие не может функционировать из-за войны, может ли работодатель предлагать работнику писать заявление на отпуск, чтобы не платить заработную плату?

Законодательством о труде не предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Оформление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьями 25, 26 Закона Украины «Об отпусках», является правом, а не обязанностью работника.

При этом предоставление отпусков, предусмотренных законодательством, проводится работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеупомянутого закона, — с согласия сторон.

Какова процедура оформления при невозможности функционирования предприятия или его части?

Если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если не возможна работа части структурных подразделений или организация работы отдельных работников — работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

При этом согласно части второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить владельца или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц.

Действует ли норма об ответственности за несвоевременную оплату труда в регионах, где идут боевые действия?

Лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за это, если оно докажет, что это нарушение произошло в результате случая или непреодолимой силы.

Учитывая вышеизложенное, в Минэкономики говорят, что в условиях военного положения положения ГК касательно освобождения от ответственности за нарушение обязательства должно применяться и к обязательствам по трудовым отношениям.

Вместе с тем, освобождение от ответственности за нарушение обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) не освобождает от исполнения самого обязательства.

После устранения вышеупомянутых обстоятельств, лицо обязано выполнить все свои обязательства перед другой стороной.

Однако работодатели должны принимать все возможные меры по обеспечению реализации права работников на своевременное получение заработной платы (например, путем перевода бухгалтеров на дистанционную работу и обеспечения программно-техническими средствами для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

В каком случае считается простой и какова зарплата в таком случае?

Простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного луны.

В случае возникновения простоя не по вине работника целесообразно оформить:

акт простоя, в котором зафиксировать обстоятельства, в результате которых возник простой, дату возникновения простоя и т.п.;

приказ владельца или уполномоченного им органа, который будет содержать перечень структурных подразделений (работников), на которые распространяется простой, в случае, если простой не будет распространяться на все предприятие, а также дату начала и, по возможности, дату окончания простоя или событие, с которым связано окончание простоя.



В случае объявления простоя на предприятии, в учреждении, организации оплата труда производится на условиях, определенных коллективным договором или организационно-распорядительным актом работодателя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Согласно постановлению Кабинета Министров от 07.03.2022 № 221, предоставлено право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).

Кроме того, рекомендовано руководителям органов местного самоуправления применять положения пункта 1 этого постановления и осуществлять его исполнение в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.

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