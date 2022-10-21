Что делать, если ваш товар разрушили — алгоритм действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать, если ваш товар разрушили — алгоритм действий

Личные финансы
19
В Главном управлении ГНС в Черновицкой области обращают внимание налогоплательщиков, что в течение действия военного, чрезвычайного положения не считаются использованными налогоплательщиком в не облагаемых налогом НДС операциях, или в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью налогоплательщика, товары, приобретенные в облагаемых НДС операциях, уничтоженные (утраченные) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения.
В соответствии с нормой п. 198.5 ст. 198 Налогового кодекса Украины, на товары, которые были уничтожены или утрачены в результате действия обстоятельств военного положения (непреодолимой силы), начисление налоговых обязательств не применяется.
Как фиксировать уничтожение товаров
  • Провести инвентаризацию
  • Обратиться в органы ГСЧС, которые должны составить акт повреждения имущества с указанием причины
  • Обратиться в местные органы власти, которые могут дополнительно подтвердить факт уничтожения товаров
Зафиксировать факт повреждения имущества с помощью фото и видео. Кроме этого, по вопросам оформления, отражения в первичных документах и документального подтверждения уничтожения или потерь товаров следует обратиться в Министерство финансов Украины.

Справка Finance.ua:

  • Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд долл. Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute «россия заплатит».
  • На наибольшую сумму поврежден жилищный фонд — 39,7% или 50,5 млрд дол. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд дол.

Что делать, если ваш дом разбомбили

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.