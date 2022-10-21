Что делать, если ваш товар разрушили — алгоритм действий
В Главном управлении ГНС в Черновицкой области обращают внимание налогоплательщиков, что в течение действия военного, чрезвычайного положения не считаются использованными налогоплательщиком в не облагаемых налогом НДС операциях, или в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью налогоплательщика, товары, приобретенные в облагаемых НДС операциях, уничтоженные (утраченные) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного, чрезвычайного положения.
В соответствии с нормой п. 198.5 ст. 198 Налогового кодекса Украины, на товары, которые были уничтожены или утрачены в результате действия обстоятельств военного положения (непреодолимой силы), начисление налоговых обязательств не применяется.
Как фиксировать уничтожение товаров
- Провести инвентаризацию
- Обратиться в органы ГСЧС, которые должны составить акт повреждения имущества с указанием причины
- Обратиться в местные органы власти, которые могут дополнительно подтвердить факт уничтожения товаров
Зафиксировать факт повреждения имущества с помощью фото и видео. Кроме этого, по вопросам оформления, отражения в первичных документах и документального подтверждения уничтожения или потерь товаров следует обратиться в Министерство финансов Украины.
Справка Finance.ua:
- Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд долл. Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute «россия заплатит».
- На наибольшую сумму поврежден жилищный фонд — 39,7% или 50,5 млрд дол. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд дол.
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