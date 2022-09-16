Что делать, если в платежке неправильные показатели газа — ответ «Нафтогаза»
Иногда клиенты ГК «Нафтогаз Украины» получают платежки с нулями или совсем другими показаниями.
В компании «Нафтогаз» ответили, как действовать в таком случае.
Такое случается уже несколько месяцев. Операторы ГРМ (облгазы) просто игнорируют своевременно переданные показания счетчиков.
Что делать в этой ситуации:
Вашему вниманию два простых действия, которые могут помочь:
- Обратитесь в свой облгаз с официальным письменным обращением и требованием предоставить разъяснение, почему передаваемые вами показания счетчика зафиксированы неправильно и откуда взялась указанная в счетах сумма.
- Обратитесь в НКРЭКУ не просто с жалобой о нарушении со стороны оператора ГРМ (облгаза), но и требованием провести его проверку на предмет соблюдения лицензионных условий.
Передавая показания счетчика, фиксируйте это на фото или видео, делайте скриншоты в личном кабинете или чате.
«Нафтогаз Украины» рекомендует платить по факту начисления, а если у вас снова «ноль» — сделайте переплату.
Напоминаем, что учет газа — обязанность и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Контакты НКРЭКУ по ссылке.
Справка Finance.ua:
- К газовщикам часто обращаются клиенты, которые имеют переплату за газ или ошибочно уплатили за его потребление. Как вернуть переплату за газ.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью