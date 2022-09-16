Что делать, если в платежке неправильные показатели газа — ответ «Нафтогаза» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать, если в платежке неправильные показатели газа — ответ «Нафтогаза»

Личные финансы
106
Иногда клиенты ГК «Нафтогаз Украины» получают платежки с нулями или совсем другими показаниями.
В компании «Нафтогаз» ответили, как действовать в таком случае.
Такое случается уже несколько месяцев. Операторы ГРМ (облгазы) просто игнорируют своевременно переданные показания счетчиков.
Что делать в этой ситуации:
Вашему вниманию два простых действия, которые могут помочь:
  • Обратитесь в свой облгаз с официальным письменным обращением и требованием предоставить разъяснение, почему передаваемые вами показания счетчика зафиксированы неправильно и откуда взялась указанная в счетах сумма.
  • Обратитесь в НКРЭКУ не просто с жалобой о нарушении со стороны оператора ГРМ (облгаза), но и требованием провести его проверку на предмет соблюдения лицензионных условий.
Читайте также: В «Нафтогазе» ответили, почему в платежках за газ нет показаний счетчика
Передавая показания счетчика, фиксируйте это на фото или видео, делайте скриншоты в личном кабинете или чате.
«Нафтогаз Украины» рекомендует платить по факту начисления, а если у вас снова «ноль» — сделайте переплату.
Напоминаем, что учет газа — обязанность и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Контакты НКРЭКУ по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • К газовщикам часто обращаются клиенты, которые имеют переплату за газ или ошибочно уплатили за его потребление. Как вернуть переплату за газ.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.