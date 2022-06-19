Что делать, если утрачен доступ к счетам — Finance.ua
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Что делать, если утрачен доступ к счетам

Сегодня 09:02Валюта
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Как поступать в случаях, когда потеряли карту и если утрачен доступ к счетам, как восстановить доступ к своим банковским счетам, находясь либо за границей, либо на временно оккупированной территории, либо просто далеко от прежнего места жительства?
В новом материале редакция Finance.ua сделала журналистский запрос по этому поводу и разослала его в 15 самых популярных украинских банков.
Как минимум три банка — ПриватБанк, monobank и А-Банк — подтвердили возможность установить новый финансовый номер после видеосвязи клиента с сотрудником банка.
У каждого банка существует подробная расписанная процедура, как это происходит. Всегда следует начать со звонка в банк и выяснения/уточнения деталей.
Обычно банки предоставляют специальный номер для звонков из-за границы на Skype или Viber.
При этом при потере финансового номера рекомендуется звонить именно с того номера, который планируется установить как финансовый номер.
После идентификации клиента можно заменить финансовый номер. Поэтому рекомендуем сначала узнать, какие приложения и мессенджеры используют для связи с клиентами ваш банк, а затем оперативно установить их (если они еще не установлены на вашем телефоне) и выйти на связь с банком.
В случае с monobank, если есть возможность зайти в приложение, можно заменить финансовый номер самостоятельно. Если же доступ утрачен, нужно будет написать в службу поддержки, а затем провести сеанс видеосвязи с сотрудником банка.

Пользуйтесь картами разных банков

В этой ситуации как никогда актуальным становится выражение «Не хранить все яйца в одной корзине».
Начиная с возможности потерять доступ к своим счетам в том или ином банке и заканчивая возможностью получить блокировку карты при совершении тех или иных операций за границей.
Дело в том, что у некоторых банков изначально было прописано требование заранее уведомлять банк о возможном использовании карты за границей. Причем с указанием точных дат и стран, в которых карта может быть использована.
Использование как минимум двух, а лучше карт из трех-четырех разных банков существенно облегчит или даже снимет эту проблему.
Средства лучше распределить между картами равномерно.
Будет хорошо, если в комплекте будет карта банка, позволяющая переводить средства с одного банка в другой без комиссии (как это, например, в monobank или ПУМБ).
Читайте больше в нашем материале:

Как восстановить доступ к банковским счетам. Практические советы и предостережения

По материалам: Finance.ua
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