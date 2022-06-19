Что делать, если утрачен доступ к счетам — Finance.ua

Что делать, если утрачен доступ к счетам

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Как поступать в случаях, когда потеряли карту и если утрачен доступ к счетам, как восстановить доступ к своим банковским счетам, находясь либо за границей, либо на временно оккупированной территории, либо просто далеко от прежнего места жительства?

В новом материале редакция Finance.ua сделала журналистский запрос по этому поводу и разослала его в 15 самых популярных украинских банков.

Как минимум три банка — ПриватБанк, monobank и А-Банк — подтвердили возможность установить новый финансовый номер после видеосвязи клиента с сотрудником банка.

У каждого банка существует подробная расписанная процедура, как это происходит. Всегда следует начать со звонка в банк и выяснения/уточнения деталей.

Обычно банки предоставляют специальный номер для звонков из-за границы на Skype или Viber.

При этом при потере финансового номера рекомендуется звонить именно с того номера, который планируется установить как финансовый номер.

После идентификации клиента можно заменить финансовый номер. Поэтому рекомендуем сначала узнать, какие приложения и мессенджеры используют для связи с клиентами ваш банк, а затем оперативно установить их (если они еще не установлены на вашем телефоне) и выйти на связь с банком.

В случае с monobank , если есть возможность зайти в приложение, можно заменить финансовый номер самостоятельно. Если же доступ утрачен, нужно будет написать в службу поддержки, а затем провести сеанс видеосвязи с сотрудником банка.

Пользуйтесь картами разных банков

В этой ситуации как никогда актуальным становится выражение «Не хранить все яйца в одной корзине».

Начиная с возможности потерять доступ к своим счетам в том или ином банке и заканчивая возможностью получить блокировку карты при совершении тех или иных операций за границей.

Дело в том, что у некоторых банков изначально было прописано требование заранее уведомлять банк о возможном использовании карты за границей. Причем с указанием точных дат и стран, в которых карта может быть использована.

Использование как минимум двух, а лучше карт из трех-четырех разных банков существенно облегчит или даже снимет эту проблему.

Средства лучше распределить между картами равномерно.

Будет хорошо, если в комплекте будет карта банка, позволяющая переводить средства с одного банка в другой без комиссии (как это, например, в monobank или ПУМБ ).

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