Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда

Личные финансы
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Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда
Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда
Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора.
Трудовой договор — это документ, регулирующий отношения между работником и работодателем.
Он помогает и работодателям и работникам лучше понимать свои права и обязанности. Если вы работаете без трудового договора, вы не можете рассчитывать на гарантированные оплачиваемые отпуска, больничные, компенсацию в случае несчастного случая. Вы также не имеете защиты от произвола — увольнения, снижения зарплаты, перегрузки работой.
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Трудовой договор может быть заключен в письменной форме и подписан обеими сторонами или оформлен путем издания приказа о принятии работника на работу.
Если работодатель не выполняет условия трудового договора, вы можете:
  • обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Также вы можете обратиться в профсоюзный орган, если вы член профсоюзной организации, за помощью и поддержкой;
  • обратиться с письменной жалобой в Гоструда за консультацией и помощью;
  • обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора, восстановлении нарушенных прав и требований компенсации морального и материального ущерба. Вы можете воспользоваться услугами адвоката или другого представителя на ваш выбор.
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Напомним, трудовой договор о дистанционной работе — отдельный вид трудового договора, на основании которого работник будет выполнять определенную работу (трудовую функцию) вне местонахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, какими будут штрафы за нелегальный труд. Для расчета будет применен размер минимальной зарплаты, которая должна повыситься в 2024 году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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