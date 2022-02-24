Что делать, если не можете вернуться в Украину самолетом: советы туроператоров — Finance.ua
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Что делать, если не можете вернуться в Украину самолетом: советы туроператоров

Сегодня 19:00Личные финансы
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Гражданам Украины советуют оставаться в местах временного проживания или возвращаться домой в автобусах.
Украинцам, оказавшимся за границей после нападения России на Украину и закрытия воздушного пространства страны, официально советуют временно оставаться в тех местах, где они временно находятся.
Туроператоры также отмечают, что туристов будут возвращать самолетами через Польшу и Молдову.
На сайте МИД Украины сообщается, что из-за высокого риска авиационной безопасности, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.
«В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, которые находятся за рубежом, оставаться в местах временного проживания, следить за дальнейшим развитием событий, зарегистрироваться в электронной системе „ДРУГ“ (https://friend.mfa.gov.ua) и поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций», — говорится в сообщении.
Контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.
Это обращение также публикуют на официальных страницах посольств Украины в разных странах.
По материалам: РБК-Україна
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