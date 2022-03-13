Что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь — Finance.ua

Что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь

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Что делать, если исчезнет интернет и мобильная связь

Существует угроза, что оккупанты могут вывести из строя объекты связи, точки обмена трафиком, а также узловые станции. В таком случае будут работать сети только тех операторов, у которых больше резервных или альтернативных каналов связи, в том числе своих каналов непосредственно за границу.

Если таких атак не будет, то связь останется, но возникнет вопрос стабильности и качества работы операторов в этот период.

Как объясняют эксперты BRDO , если сбои в энергоснабжении будут длительными, то сети всех операторов по всей территории Украины будут работать с перебоями. У всех операторов есть свои генераторы, но надолго их не хватит. Скорее всего, они будут использоваться для защиты объектов инфраструктуры. Но это отдельный вопрос. В случае отсутствия электроснабжения абонентские устройства не будут работать тоже.

Если возле вас перестанет работать базовая станция, то у вас возникнут проблемы с качеством и стабильностью работы сети.

В Киеве находятся главные узлы. Что касается интернета и точек обмена трафика, то они тоже находятся в основном в Киеве. Теоретически могут быть проведены спецоперации по выведению из строя этих объектов, однако эти риски не оправдались. Более того, операторы связи сейчас принимают меры по размещению резервных систем управления сетями в безопасных локациях. Однако важно сказать, что в 2014 году подобные ситуации были. Кабельные колодцы поджигались и выводились из строя.

Если прекратит работу кабельный интернет

В Украине около 2000 операторов, предоставляющих услуги интернета. У них тоже есть альтернативные маршруты, а несколько десятков операторов имеют свои защищенные каналы непосредственно за границу, и в этом случае связь будет более стабильной, а ситуация менее критичной по сравнению с мобильным интернетом.

Однако, несмотря на отдельные аварии, и мобильная, и фиксированная связь работают достаточно стабильно на территориях, где не ведутся боевые действия. На территориях ведения боевых действий возобновление работы сетей затруднено из-за опасности для ремонтных бригад и отсутствия электроснабжения.

На что может повлиять отключение или нестабильная связь?

Интернет используется сейчас во всех отраслях. Поэтому банки будут работать с перебоями, крупные инфраструктурные объекты останутся без связи, и это проблема. Остальные отрасли будут парализованы без интернета.

Как будут коммуникировать между собой органы государственной власти?

У власти есть свои защищенные сети. Эти услуги предоставляет Госспецсвязи — государственный орган, обеспечивающий защищенной связью другие государственные органы. Следовательно, эти отдельные сети будут работать бесперебойно.

Может ли спутниковая связь быть альтернативой, на которую сразу переключатся те, кому нужно поддерживать связь?

Благодаря спутниковой связи предоставляются услуги и голосовой связи, и спутникового интернета. Это один из альтернативных вариантов. Однако в Украине начала работу компания Starlink и уже доставила первые терминалы. Этот продукт дает более высококачественный доступ в Интернет, чем обычные спутниковые телефоны, однако не следует ожидать, что во время военных действий терминалы Starlink будут доступны в свободной продаже. Они распределяются между военными и органами власти для обеспечения стабильной связи.

Как человеку подготовиться к тому, что может исчезнуть интернет?

Прежде всего необходимо обеспечить себя портативными приборами, которые следует держать заряженными. Чтобы не потерять связь и иметь возможность общаться с людьми, стоит установить любое приложение, которое использует Wi-Fi и Bluetooth технологии для построения P2P сетей.

Также отмечается, что сегодня могут возникнуть проблемы и задержки с подключением к фиксированной связи даже в тех регионах, где боевые действия не ведутся.

Как подключить услугу «Национальный роуминг»:

Инфографика: BRDO

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