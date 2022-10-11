Что делать, если исчезла мобильная связь: алгоритм действий — Finance.ua

Что делать, если исчезла мобильная связь: алгоритм действий Сегодня 06:31 — Технологии&Авто

Что делать, если исчезла мобильная связь: алгоритм действий

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины: под удар попали Киев, Днепр, Тернополь, Кривой Рог, Житомир, Львов и другие населенные пункты. В этой связи во многих городах Украины возникли перебои с мобильной связью.

Алгоритм действий, если исчезла связь

1. Выключить автовыбор сети:

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;

на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети;

2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

При этом тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети оператора. Это можно делать вручную или включив выбор автосети.

Апостроф По материалам:

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