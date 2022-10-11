Что делать, если исчезла мобильная связь: алгоритм действий — Finance.ua

Что делать, если исчезла мобильная связь: алгоритм действий
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины: под удар попали Киев, Днепр, Тернополь, Кривой Рог, Житомир, Львов и другие населенные пункты. В этой связи во многих городах Украины возникли перебои с мобильной связью.
Алгоритм действий, если исчезла связь
1. Выключить автовыбор сети:
- на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;
- на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети;
2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выбрать другую сеть.
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.
При этом тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Ежедневно нужно пытаться вернуться к сети оператора. Это можно делать вручную или включив выбор автосети.
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