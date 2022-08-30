Что делать аграрию, если война повредила предприятие — Finance.ua

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Что делать аграрию, если война повредила предприятие

Аграрный рынок
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Что делать аграрию, если война повредила предприятие
Что делать аграрию, если война повредила предприятие
Боевые действия в результате российского вторжения в Украину наносят ущерб и разрушают агропредприятия, уничтожают поля, ломают технику и убивают скот. Как украинским фермерам возместить свое имущество, читайте дальше.
Как сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, все убытки, причиненные войной, следует фиксировать.
«Стараемся максимально фиксировать убытки с помощью видео, которые присылают фермеры. Также, если есть юристы на предприятии, то нужно, чтобы они все доказательства повреждения собирали. Также просим предпринимателей по возможности сообщать о фактах разрушения в полицию не на оккупированной территории», — отметил эксперт.

Какой ущерб причинила война

По его словам, чаще всего звонки поступают с оккупированных территорий, многие вопросы фиксации убытков возникают у производителей из Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой областей и т.д.
«К примеру, фермеры из Донецкой и Луганской областей сообщают о полном уничтожении предприятий, полностью разбитых зданиях и о технике, уничтоженной и разворованной. На остальных оккупированных территориях и территориях, находящихся на линии фронта, фиксируем жалобы о физическом отстранении фермеров от работы, что приводит к угону сельхозтехники», — добавляет Марчук.
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Как получить возмещение

Всеукраинский аграрный совет объявил о том, что в июле текущего года была запущена бесплатная консультационная горячая линия для пострадавших фермеров. На сегодняшний день уже более 90 агропредприятий обратились с запросами.
Следовательно, консультанты горячей линии дают рекомендации, присылают алгоритм действий и разработанные методические рекомендации.
Найти номер горячей линии для дополнительных вопросов или фиксации ущерба можно по ссылке.
К слову, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета добавляет, что программа еще нарабатывается, поэтому вопрос финансирования программы стоит открытым.
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Сейчас решается, кто именно предоставит финансирование. Среди возможных вариантов:
  • грантовые проекты, запущенные из мировых денежных средств;
  • компенсации через судебные решения взысканием арестованных средств российской федерации;
  • частично из государственного бюджета;
Напомним, по подсчетам, в этом году в Украине будет около 65 миллионов тонн зерна. Это в три раза больше того, что мы потребляем в течение года как государство.
По материалам:
Телеканал 24
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