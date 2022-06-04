Что дает валютная карта Кредобанка: пакет «Правильная карта» — Finance.ua

Пакет «Правильная карта» от Кредобанка — для тех, кто хочет одним махом получить не один, а сразу три валютных счета:
текущий в долларах США;
текущий в евро;
текущий в польских злотых.
К тому же — и текущий счет в гривне.
Две карты — одну в гривне и одну в любой иностранной валюте (доллар, евро, злотый) — клиенту открываются бесплатно, за каждую следующую придется заплатить 100 гривен.
Обслуживание — бесплатно.
Когда банки снова разрешат онлайн-валютообмен, можно будет менять валюту между счетами внутри одного пакета.
Снятие наличных денег в кассе в пределах суммы, ранее внесенной держателем карты на депозит или купленной путем онлайн-валютообмена, — бесплатно. В других случаях комиссия составит 1% от суммы не менее 20 гривен.