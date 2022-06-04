Что дает валютная карта Кредобанка: пакет «Правильная карта» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что дает валютная карта Кредобанка: пакет «Правильная карта»

Сегодня 10:33Финтех и Карты
25
Пакет «Правильная карта» от Кредобанка — для тех, кто хочет одним махом получить не один, а сразу три валютных счета:
  • текущий в долларах США;
  • текущий в евро;
  • текущий в польских злотых.
К тому же — и текущий счет в гривне.
Две карты — одну в гривне и одну в любой иностранной валюте (доллар, евро, злотый) — клиенту открываются бесплатно, за каждую следующую придется заплатить 100 гривен.
Обслуживание — бесплатно.
Когда банки снова разрешат онлайн-валютообмен, можно будет менять валюту между счетами внутри одного пакета.
Снятие наличных денег в кассе в пределах суммы, ранее внесенной держателем карты на депозит или купленной путем онлайн-валютообмена, — бесплатно. В других случаях комиссия составит 1% от суммы не менее 20 гривен.
Читайте больше в материале

Валютные карты: что предлагают украинские банки

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.