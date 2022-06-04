Что дает валютная карта Кредобанка: пакет «Правильная карта» — Finance.ua

Что дает валютная карта Кредобанка: пакет «Правильная карта»

Сегодня 10:33 — Финтех и Карты

Пакет «Правильная карта» от Кредобанка — для тех, кто хочет одним махом получить не один, а сразу три валютных счета:

текущий в долларах США;

текущий в евро;

текущий в польских злотых.

К тому же — и текущий счет в гривне.

Две карты — одну в гривне и одну в любой иностранной валюте (доллар, евро, злотый) — клиенту открываются бесплатно, за каждую следующую придется заплатить 100 гривен.

Обслуживание — бесплатно.

Когда банки снова разрешат онлайн-валютообмен, можно будет менять валюту между счетами внутри одного пакета.

Снятие наличных денег в кассе в пределах суммы, ранее внесенной держателем карты на депозит или купленной путем онлайн-валютообмена, — бесплатно. В других случаях комиссия составит 1% от суммы не менее 20 гривен.

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