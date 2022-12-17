Что будут проверять при обязательном техосмотре авто и какие «забракуют» — Finance.ua

Что будут проверять при обязательном техосмотре авто и какие «забракуют» Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

В Украине с 2023 года введут обязательный техосмотр для легковых автомобилей, который смогут успешно пройти не все, в частности, это касается автомобилей, побывавших в серьезных ДТП.

Согласно соглашению об ассоциации с ЕС легковые автомобили должны будут проходить техосмотр через четыре года после первой регистрации, а затем каждые два следующих года.

К тому же, новые владельцы авто будут вынуждены посетить сертифицированные СТО в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя и после ДТП, если в ней были повреждены системы, влияющие на безопасность.

Во время техосмотра будут проверять:

системы рулевого и тормозного управления,

внешние световые приборы,

светопропускание стекла,

газобаллонное оборудование,

другие элементы, касающиеся безопасности и охраны окружающей среды.

В связи с этим техосмотр не смогут пройти попавшие в серьезные ДТП автомобили, а еще машины в возрасте от 15 лет, потому что они не соответствуют экологическим нормам.

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Апостроф По материалам:

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