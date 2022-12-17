Что будут проверять при обязательном техосмотре авто и какие «забракуют» — Finance.ua
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Что будут проверять при обязательном техосмотре авто и какие «забракуют»

Технологии&Авто
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В Украине с 2023 года введут обязательный техосмотр для легковых автомобилей, который смогут успешно пройти не все, в частности, это касается автомобилей, побывавших в серьезных ДТП.
Согласно соглашению об ассоциации с ЕС легковые автомобили должны будут проходить техосмотр через четыре года после первой регистрации, а затем каждые два следующих года.
К тому же, новые владельцы авто будут вынуждены посетить сертифицированные СТО в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя и после ДТП, если в ней были повреждены системы, влияющие на безопасность.
  • Во время техосмотра будут проверять:
  • системы рулевого и тормозного управления,
  • внешние световые приборы,
  • светопропускание стекла,
  • газобаллонное оборудование,
  • другие элементы, касающиеся безопасности и охраны окружающей среды.
В связи с этим техосмотр не смогут пройти попавшие в серьезные ДТП автомобили, а еще машины в возрасте от 15 лет, потому что они не соответствуют экологическим нормам.
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По материалам:
Апостроф
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