Что будет с зарплатами в ближайшие полгода — Finance.ua

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Что будет с зарплатами в ближайшие полгода

Личные финансы
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Что будет с зарплатами в ближайшие полгода
Что будет с зарплатами в ближайшие полгода
Финансовое положение украинского бизнеса постепенно стабилизируется.
Об этом сообщает экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.
«В нынешней кризисной ситуации рынок труда показывает более ощутимую динамику обновления, сравнивая с кризисом 2014/2015 годов и пандемическим кризисом 2020 года. Если во время кризиса 2014/2015 годов компании вернулись к докризисному уровню зарплат летом 2016 года, то сейчас, через 7 месяцев полномасштабной войны в Украине, большинство работодателей отмечают, что выплачивают своим сотрудникам довоенный уровень заработной платы в национальной валюте», — сообщают эксперты.

Сокращение зарплат

Как показывают результаты исследования grc.ua, только третья часть работодателей выплачивает своим сотрудникам сокращенную заработную плату. Среди тех, кто сокращал компенсационные выплаты персоналу, большинство (11,6%) уменьшило оклады на 16-30%.
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Также большая часть предприятий и организаций (7,8%) сократили зарплату на 31-50%. Более чем на 50% произошло сокращение окладов в 6,1% компаний.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua

Выплата бонусов

С начала войны большинство компаний изменили подходы к дополнительным выплатам — бонусам и премиям.
В частности, полностью отказались от дополнительных выплат каждая пятая компания (20,8%). Четверть работодателей (25,1%) были вынуждены сократить дополнительные выплаты. 42,5% компаний сохранили бонусы и премии в том размере, который сотрудники получали до войны.

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Еще небольшая доля (2,6%) работодателей снизили фиксированную часть заработной платы, но увеличили бонусы. Положительные изменения в материальной мотивации во время войны посредством увеличения дополнительных бонусных выплат произошли только у 2,6% работодателей.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua

Планы по повышению

На вопрос, какую зарплатную политику компании будут проводить в ближайшие полгода, четверть (28,2%) опрошенных работодателей ответили, что не могут спрогнозировать из-за неопределенности ситуации в стране.
Четверть предприятий и организаций (28,6%) планируют удержать зарплаты своим сотрудникам на довоенном уровне.
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Каждая десятая компания планирует постепенное повышение зарплат до довоенного уровня после сокращения в начале войны.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua
Положительные изменения в собственной зарплате планирует каждая пятая компания — 10,7% опрошенных работодателей готовятся к повышению окладов отдельным ключевым сотрудникам, у 11% компаний произодет запланированное до войны повышение заработных плат всем сотрудникам.
2% компаний, к сожалению, готовятся к дальнейшему сокращению заработных плат в течение следующих 6 месяцев. 7% работодателей уже сократили зарплаты, дальнейшее их снижение не планируется, однако и повышения не будет.
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По материалам:
Finance.ua
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