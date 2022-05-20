Что будет с вкладами украинцев, если банки станут неплатежеспособными — Finance.ua
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Что будет с вкладами украинцев, если банки станут неплатежеспособными

Сегодня 20:00Кредит&Депозит
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В случае если на фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.
«В период кризисной турбулентности граждане больше всего испытывают потребность в ощущении уверенности. И именно эту уверенность вкладчикам банков должна дать инициатива президента о введении 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены. Соответствующие изменения уже внесены в законодательство и приобрели с 13 апреля 2022 года», — отметила Рекрут.
Она также подчеркнула, что это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера.
«В случае если сегодня банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме. Это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера, которая, между тем, неоднократно использовалась в мировой практике», — отметила Рекрут.
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Она также напомнила, что эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса.
«Эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. В течение кризисного периода (в некоторых странах — до 24 месяцев) гарантировался возврат 100% суммы депозитов физлиц. По завершении кризиса страны возвращались к своим гарантированным ограничениям. «Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн», — отметила Рекрут.
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По материалам: НВ
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