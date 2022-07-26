Что будет с учетной ставкой НБУ — Finance.ua

Что будет с учетной ставкой НБУ Сегодня 10:14 — Кредит&Депозит

Согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, учетную ставку на уровне 25% НБУ будет держать по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.

Впрочем, банкиры ожидают уменьшения учетной ставки до 20% уже в этом году.

«До сентября, вероятнее всего, учетная ставка НБУ останется неизменной. Осенью мы ожидаем решения Нацбанка о снижении учетной ставки, причем существенном, возможно, даже в пределах 5% снижения. Если это произойдет, ставки по депозитам до конца года останутся на уровне, которого они достигнут в сентябре», — говорит Никита Малясов, руководитель отдела депозитов ПУМБ

Читайте также В июне население предпочитало гривневые депозиты валютным

По словам Артура Муравицкого, первые движения в направлении уменьшения учетной ставки должны быть уже в августе-сентябре.

«Мы ожидаем, что до конца года будет определенная корректировка до 5% снижения учетной ставки. Это позитивный прогноз. Это приведет к тому, что не будет роста депозитных ставок. Возможно, даже будет определенный тренд к снижению», — добавляет он.

Оксана Котляревская обращает внимание, что как только снизится учетная ставка, никто не будет переплачивать по депозитам, ведь «банкам не нужны дорогие ресурсы».

Она убеждена, что НБУ снизит учетную ставку, но произойдет это не раньше осени. И тогда «ставка по депозитам будет однозначно уменьшаться».

Читайте больше в нашем материале -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.