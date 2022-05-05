Что будет с программой модернизации жилья «70/30» во время войны — Finance.ua
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Что будет с программой модернизации жилья «70/30» во время войны

Сегодня 09:13Личные финансы
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Программы софинансирования как энергоэффективных проектов в жилых домах «70/30%» для ОСМД и ЖСК, так и капремонтов во всех домах приоритетны для города.
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, результаты конкурса «70/30%» и перечень домов-победителей остаются актуальными, и проекты будут реализованы после прекращения действия военного положения и после стабилизации ситуации в стране.
По его словам, муниципалитет будет искать варианты выполнения, по крайней мере, первоочередных или критических проектов в рамках программ софинансирования. Все проекты, выбранные победителями, или проекты программы «Капремонты», где люди собрали средства на ремонты, будут обязательно начаты после окончания военного положения и укрепления экономической ситуации.
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«К сожалению, с начала полномасштабной войны столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, около 200 зданий повреждены. Многие люди, в дома которых попали ракеты или их обломки, потеряли свои дома. В первую очередь мы обязаны направить усилия на восстановление поврежденной инфраструктуры и жилья», — отметил Пантелеев.
Напомним, с началом полномасштабной военной агрессии Киев прекратил финансирование капитальных расходов, оставив в приоритете финансирование защищенных статей.
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По материалам: Finance.ua
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