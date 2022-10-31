Что будет с пенсией военного, если его мобилизовали повторно – разъяснение Пенсионного фонда — Finance.ua
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Что будет с пенсией военного, если его мобилизовали повторно – разъяснение Пенсионного фонда

Личные финансы
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Что будет с пенсией военного, если его мобилизовали повторно – разъяснение Пенсионного фонда
Что будет с пенсией военного, если его мобилизовали повторно – разъяснение Пенсионного фонда
Если военнослужащий вышел на пенсию, а затем был мобилизован повторно, он все равно будет получать пенсионные выплаты.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Военную пенсию назначают и выплачивают после того, как военнослужащий уволится со службы. Однако выплата этих средств не прекращается, если его снова мобилизуют при следующих обстоятельствах:
  • призыв во время всеобщей мобилизации в особый период;
  • призыв резервистов в особый период;
  • контракт во время особого периода (до его истечения или дня увольнения).
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После увольнения таких военнослужащих со службы, размер пенсии будет пересмотрен, учитывая доплаты за дополнительные выслуги лет, а также денежное довольствие по той должности, которую занимал военнослужащий во время повторного увольнения.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк начал выплачивать пенсии и выпускать пенсионные карты для военных пенсионеров;
  • за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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По материалам:
На пенсии
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