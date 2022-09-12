Что будет с отопительным сезоном в деоккупированных городах и селах Харьковщины — Finance.ua

Что будет с отопительным сезоном в деоккупированных городах и селах Харьковщины Сегодня 12:30 — Энергетика

Власти Харьковщины работают над оперативными решениями, чтобы подготовиться к отопительному сезону на деоккупированных территориях региона.

Об этом в интервью «Думки» заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, подготовка к отопительному сезону на территориях, контролируемых Украиной, идет по плану. Тепловое хозяйство региона готово на 73,3%. Но на только что оккупированных территориях Харьковской области ситуация с подготовкой к предстоящей зиме намного сложнее.

Он подчеркнул, что первоочередная задача — возобновить поставки на эти территории газа и электроэнергии.

«Мы оценивали состояние повреждения электросетей, газопроводов, магистральных газопроводов на деоккупированных территориях. Сразу необходимо на этих территориях завести коммуникации и восстановить критическую инфраструктуру, чтобы у людей была электросеть, чтобы у людей был газ в домах, потому что 90% отапливаются газом, даже частные домовладения. Альтернативного источника отопления у людей нет, времени поставить его у людей нет, средств — ограниченное количество», — отметил Синегубов.

Также, по словам главы Харьковской ОВ, область готовится к тому, что из-за российских обстрелов ситуация может измениться в любую минуту и не только на деоккупированных территориях.

«Накануне снова была обстреляна гражданская инфраструктура города Харькова, завтра это может быть снова критическая инфраструктура. Враг уже не раз бил именно ракетами по критической инфраструктуре. Поэтому спрогнозировать, как будет в дальнейшем, мы не можем. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы тепло в домах было», — отметил Синегубов.

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УНІАН По материалам:

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