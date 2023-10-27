Что будет с курсом на следующей неделе: прогноз эксперта — Finance.ua

Что будет с курсом на следующей неделе: прогноз эксперта Сегодня 14:05 — Валюта

Что будет с курсом на следующей неделе: прогноз эксперта

Ситуация на валютном рынке с 30 октября по 5 ноября будет похожа на последние две недели, и коридор курсов будет на уровне 37,5−38,5 грн/$ и 39−42 грн/€.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, снижение Нацбанком учетной ставки до 16% является свидетельством положительных процессов в экономике и наглядным проявлением крепкой гривны.

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«Именно поэтому глобальные изменения на валютном рынке вряд ли будут существенными. Следовательно, на следующей неделе — на пересечении октября и ноября — валютный рынок сохранит все признаки стабильности: колебание курсов на межбанке будет незначительным, ведь по всем признакам НБУ продолжит оправданную осторожную политику управляемой гибкости, которая сопровождается мощными валютными интервенциями, удовлетворяющими спрос», — сказал эксперт.

По его словам, в то же время наличный рынок, «оглядываясь» на межбанк, будет устанавливать собственные курсы, которые будут на 1−1,5% больше безналичных. Однако в последнее время наметилась тенденция к уменьшению разницы между курсами из-за того, что игроки рынка убедились в способности регулятора держать безналичный курс стабильным, не позволяя ему «пускаться по берегу».

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«Другими словами, на следующей неделе ситуация будет очень похожей на последние 2 недели. Ежедневные изменения на межбанковском рынке будут на уровне 0,1−0,2 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,04 грн, а безналичный курс с небольшой погрешностью-предположением „упрется“ в рамки 36,4 — 36,7 грн/$ и 38,5−38,8 грн/€», — сказал банкир.

Лесовой отметил, что соответствующее «зеркало» курсов следует ожидать и на наличном рынке: коридор будет на уровне 37,5−38,5 грн/долл. и 39−42 грн/евро, а ежедневные изменения вместе со спредом ожидаются в диапазоне 0,3−0,5 грн.

УНІАН По материалам:

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