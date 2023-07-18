Что будет с главной криптовалютой: три сценария будущего Bitcoin — Finance.ua
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Что будет с главной криптовалютой: три сценария будущего Bitcoin

Криптовалюта
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Что будет с главной криптовалютой: три сценария будущего Bitcoin
Что будет с главной криптовалютой: три сценария будущего Bitcoin
Популярный в криптосообществе трейдер Doctor Profit назвал три наиболее вероятных сценария для BTC на ближайшие 7−14 дней. Свой прогноз для Bitcoin он опубликовал в Твиттере.
  1. По мнению Doctor Profit, наиболее вероятным сценарием для ВТС на ближайшие 2 недели может быть фейковый прорыв 200-недельной скользящей средней (WMA200) — в район $29 000. На указанном уровне, по наблюдениям трейдера, расположена зона ликвидности, которая может быть магнитом для курса криптовалюты.
  2. За фейковым прорывом WMA200, как считает Doctor Profit, может быть ретест 50-дневной средней скользящей (EMA50). Движение способно вывести BTC до уровня выше $31 800. Второй по вероятности прогноз биткоина не исключает рост монеты до уровней $37 000 — $38 000.
  3. Также Doctor Profit представил худший, по его мнению, сценарий для BTC на ближайшие дни. Аналитик ожидает падения до $24 000, впрочем, такое будущее пока остается маловероятным.
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Также эксперт обратил внимание подписчиков своего микроблога на ряд моментов, которые следует учитывать при прогнозе стоимости ВТС. В список вошли следующие пункты:
  • Настроения пользователей Твиттера относительно будущего крипторынка крайне положительные. По наблюдениям Doctor Profit, группа участников криптоиндустрии часто ошибается. Поэтому чрезмерный позитив в отношении криптовалют, по мнению трейдера, — «красный флаг».
  • Возможна распродажа BTC в США на фоне FUD. Doctor Profit ожидает публикации негативных новостей, связанных с регулированием крипторынка в Америке.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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