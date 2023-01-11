Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики Сегодня 17:10 — Личные финансы

Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики

В Министерстве экономики Украины ожидают, что цены будут расти умеренно. Инфляционная динамика не будет отличаться с конца прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца — 0,7% в месяц. Годовая инфляция составила 26,6%. Этот показатель оказался значительно меньше тех цифр, которые прогнозировали в первой половине года.

«Несмотря на опасения развития гиперинфляционных процессов и высокой вероятности выхода темпов инфляции за пределы 30%, при таких форс-мажорных условиях, уровень инфляции оказался условно сопоставимым с рядом стран Европы. Ведь, по предварительным данным Евростата, потребительская инфляция в Латвии составляла 20,7%, Литве — 20%, Эстонии — 17,5%. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением экономики Украины», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в министерстве, на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:

первый — объемы разрушения инфраструктуры (в т.ч. энергетики) и логистики и соответственно скорость восстановления и адаптации экономики;

второй — уровень и скорость миграции как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (и, следовательно, формирование предложения товаров и услуг).

Как отмечается, разрушительное давление войны постоянно компенсируется политикой государства по перенесению бремени военных последствий с бизнеса и населения на бюджет (программы поддержки, фиксация курса гривны, замораживание тарифов для населения), что стало возможным благодаря получению финансовой помощи от международных партнеров.

В декабре главной составляющей инфляции в целом был рост цен по группе продуктов питания, которые имели те же темпы (0,7%), что и общий уровень (0,7%). При этом формирование цен в этой группе, кроме последствий разрушения энергетических объектов и, следовательно, повышения себестоимости производства за счет использования более дорогих источников энергии, зависело и от влияния обычного фактора сезонности.

Вместе с тем, стабилизации рынка способствует продовольственный импорт, подкрепляющий отечественное предложение товаров, не добавляя толчка в направлении роста цен вследствие:

относительной стабильности цен на продовольствие на мировых рынках,

фиксации обменного курса гривны и ее относительной стабильности на наличном рынке

С другой стороны, сужение спроса, характерное для всех месяцев войны, и далее сдерживало рост цен по некоторым другим группам товаров и услуг, в частности на одежду и обувь (в декабре цены снизились на 2,6%), предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья («-» 0,2%), отдых и культуру («-» 0,1%).

Сохраняется сдерживающее влияние на общий индекс инфляции и моратория правительства на рост коммунальных тарифов — ценовые темпы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре оставались несущественными — 0,1% (0,2% в прошлом месяце).

В Министерстве экономики Украины ожидают, что в начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста, который будет обуславливаться дальнейшей успешной адаптацией экономики и населения к условиям продолжающейся войны.

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