Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики — Finance.ua
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Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики

Личные финансы
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Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики
Что будет с ценами в Украине в начале 2023 года: прогноз Минэкономики
В Министерстве экономики Украины ожидают, что цены будут расти умеренно. Инфляционная динамика не будет отличаться с конца прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца — 0,7% в месяц. Годовая инфляция составила 26,6%. Этот показатель оказался значительно меньше тех цифр, которые прогнозировали в первой половине года.
«Несмотря на опасения развития гиперинфляционных процессов и высокой вероятности выхода темпов инфляции за пределы 30%, при таких форс-мажорных условиях, уровень инфляции оказался условно сопоставимым с рядом стран Европы. Ведь, по предварительным данным Евростата, потребительская инфляция в Латвии составляла 20,7%, Литве — 20%, Эстонии — 17,5%. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением экономики Украины», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Как отметили в министерстве, на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:
  • первый — объемы разрушения инфраструктуры (в т.ч. энергетики) и логистики и соответственно скорость восстановления и адаптации экономики;
  • второй — уровень и скорость миграции как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (и, следовательно, формирование предложения товаров и услуг).
Как отмечается, разрушительное давление войны постоянно компенсируется политикой государства по перенесению бремени военных последствий с бизнеса и населения на бюджет (программы поддержки, фиксация курса гривны, замораживание тарифов для населения), что стало возможным благодаря получению финансовой помощи от международных партнеров.
В декабре главной составляющей инфляции в целом был рост цен по группе продуктов питания, которые имели те же темпы (0,7%), что и общий уровень (0,7%). При этом формирование цен в этой группе, кроме последствий разрушения энергетических объектов и, следовательно, повышения себестоимости производства за счет использования более дорогих источников энергии, зависело и от влияния обычного фактора сезонности.
Вместе с тем, стабилизации рынка способствует продовольственный импорт, подкрепляющий отечественное предложение товаров, не добавляя толчка в направлении роста цен вследствие:
  • относительной стабильности цен на продовольствие на мировых рынках,
  • фиксации обменного курса гривны и ее относительной стабильности на наличном рынке
С другой стороны, сужение спроса, характерное для всех месяцев войны, и далее сдерживало рост цен по некоторым другим группам товаров и услуг, в частности на одежду и обувь (в декабре цены снизились на 2,6%), предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья («-» 0,2%), отдых и культуру («-» 0,1%).
Сохраняется сдерживающее влияние на общий индекс инфляции и моратория правительства на рост коммунальных тарифов — ценовые темпы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре оставались несущественными — 0,1% (0,2% в прошлом месяце).
В Министерстве экономики Украины ожидают, что в начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста, который будет обуславливаться дальнейшей успешной адаптацией экономики и населения к условиям продолжающейся войны.
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По материалам:
Finance.ua
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