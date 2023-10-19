Что будет с ценами в Украине в ближайшие 12 месяцев: прогнозы улучшаются — Finance.ua
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Что будет с ценами в Украине в ближайшие 12 месяцев: прогнозы улучшаются

Личные финансы
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Рост цен в Украине замедлился до минимума с начала 2021 года. Инфляционные ожидания постепенно улучшаются.
Об этом сообщает на сайте НБУ.
По данным НБУ, банкиры в октябре 2023 года ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%. В июле они ожидали роста цен на 13,8%.
Что будет с ценами в Украине в ближайшие 12 месяцев: прогнозы улучшаются
Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 10,3% (данные за сентябрь), руководители предприятий — 14,8% (данные за август), население Украины — 11,6% (данные за сентябрь).
Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 г. инфляция снизилась до 7,1%.
НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.
Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.
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По материалам:
РБК-Україна
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