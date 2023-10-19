Что будет с ценами в Украине в ближайшие 12 месяцев: прогнозы улучшаются — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине в ближайшие 12 месяцев: прогнозы улучшаются Сегодня 13:00 — Личные финансы

Рост цен в Украине замедлился до минимума с начала 2021 года. Инфляционные ожидания постепенно улучшаются.

Об этом сообщает на сайте НБУ

По данным НБУ, банкиры в октябре 2023 года ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%. В июле они ожидали роста цен на 13,8%.

Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 10,3% (данные за сентябрь), руководители предприятий — 14,8% (данные за август), население Украины — 11,6% (данные за сентябрь).

Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 г. инфляция снизилась до 7,1%.

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.

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