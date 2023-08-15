Что будет с ценами в Украине: прогноз на ближайшие 12 месяцев — НБУ Сегодня 16:00

Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ

По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 года прогнозировали, что в течение следующих 12 инфляция составит 12,0%. В июне они ждали 13,5%.

Население в июле ожидало инфляцию 13,1% (в июне — 14%)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 13,8%.

Инфляция в Украине

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время, цены на продукты питания будут дорожать быстрее урожая лета следующего года.

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