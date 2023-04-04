Что будет с ценами на топливо в апреле — Finance.ua

Что будет с ценами на топливо в апреле Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине продолжается тенденция к снижению цен на топливо, которая началась с декабря 2021 года. За это время дизтопливо подешевело на 7,5 гривны, а бензин А-95 — почти на 4 гривны. Будет ли эта тенденция продолжаться и в апреле?

Об этом рассказал 24 каналу директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Украинцам не стоит ждать повышения цен на топливо в апреле, ведь для этого нет никаких причин. Более того, цена может снизиться еще на две гривны в течение недели-двух.

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Одним из факторов, приведших к снижению цен на топливо в Украине, являются огромные запасы топлива на рынке. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года. Кроме того, цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%, что также влияет на снижение цен на топливо.

Следовательно, украинцы могут надеяться на продолжение снижения цен на топливо в апреле этого года и уже сейчас могут воспользоваться этим для заправки своих авто по более доступным ценам.

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