Что будет с ценами на топливо в апреле — Finance.ua
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Что будет с ценами на топливо в апреле

Личные финансы
23
В Украине продолжается тенденция к снижению цен на топливо, которая началась с декабря 2021 года. За это время дизтопливо подешевело на 7,5 гривны, а бензин А-95 — почти на 4 гривны. Будет ли эта тенденция продолжаться и в апреле?
Об этом рассказал 24 каналу директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Украинцам не стоит ждать повышения цен на топливо в апреле, ведь для этого нет никаких причин. Более того, цена может снизиться еще на две гривны в течение недели-двух.
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Одним из факторов, приведших к снижению цен на топливо в Украине, являются огромные запасы топлива на рынке. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года. Кроме того, цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%, что также влияет на снижение цен на топливо.
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Следовательно, украинцы могут надеяться на продолжение снижения цен на топливо в апреле этого года и уже сейчас могут воспользоваться этим для заправки своих авто по более доступным ценам.
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По материалам:
mmr.ua
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