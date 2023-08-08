Что будет с ценами на недвижимость? Встреча Kukhar Discussion Court — Finance.ua

ПРОМО Что будет с ценами на недвижимость? Встреча Kukhar Discussion Court Сегодня 16:56 — Недвижимость

Что будет с ценами на недвижимость? Встреча Kukhar Discussion Court

Ukraine Economic Outlook и ведущие операторы рынка проводят открытую дискуссию о перспективах рынка жилой недвижимости в 2023—2024 годах. Анализ и инсайды отрасли: как на самом деле повлияла на цены война в разных регионах Украины, чего ждать до конца 2023 и после победы с началом масштабной программы восстановления.

17:00—20:00 ), онлайн, открытый доступ п Мероприятие проводится 15-го августа 2023 года (), онлайн, открытый доступ п о предварительной регистрации

Спикеры: Игорь Никонов, KAN Development, Андрей Вавриш, SAGA Development, Андрей Мима, ЛУН.UA, Райков Игорь, CEO Сообщество — Девелопер Новой Генерации. Модератор: Михаил Кухарь, партнер Ukraine Economic Outlook

При обсуждении докладчики рассмотрят региональные особенности рынка, анализируя новостройки, вторичный рынок и структуру спроса. Значительное внимание будет уделено себестоимости строительства и ее влиянию на ценообразование, учитывая ипотечные программы, в частности «Е-Оселя».

Спикеры рассмотрят разные сценарии развития рынка недвижимости на 2023−2024 годы. А также представят свое видение потенциального влияния Международной программы восстановления Украины, изменения цен на недвижимость в разрезе видов и классов недвижимости, миграционных ожиданий и эффекта отложенного спроса.

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