Что будет с ценами на гречку в Украине — Finance.ua

Что будет с ценами на гречку в Украине Сегодня 23:11 — Личные финансы

Цены на гречку в Украине в 2023 году останутся на том же уровне, который сейчас сформирован. С июня возможно даже снижение цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Высоцким в эфире телемарафона.

Как отметил министр, согласно предварительным прогнозам, ожидается почти аналогичная по сравнению с прошлым годом площадь посева гречки.

«Это означает, что снова будет выращено гречки более чем достаточно для внутреннего потребления. Не будет потребностей импорта, и как результат — не будет оснований для роста цены», — сказал он.

Высоцкий сообщил, что стоимость «ожидается в сформировавшемся сегодня ценовом коридоре, даже может быть некоторое удешевление, но это уже поймем по факту фиксации посевных площадей в июне».

Напомним, по данным Госстата, в феврале гречневая крупа подешевела на 4,6% до 65,7 гривны за килограмм. Подешевели и другие крупы.

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