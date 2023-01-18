Что будет с ценами на газ в Европе: эксперты объяснили, чего ждать — Finance.ua

Что будет с ценами на газ в Европе: эксперты объяснили, чего ждать Сегодня 19:48 — Энергетика

В странах Европейского Союза природный газ на спотовом рынке в первом квартале текущего года будет стоить около 900 долларов за тысячу кубометров (85 евро за мегаватт-час). Сложившиеся ранее ценовые тенденции сохранятся.

Такой прогноз сделали эксперты энергетических программ Центра Разумкова.

Как отмечают специалисты, стоимость «голубого топлива» может повыситься только в случае, если россия прибегнет к новым атакам на газотранспортную инфраструктуру Европы.

Также возможны резкие скачки цен в Европе, подобные тем, которые были в прошлом году под влиянием информационно-психологического давления со стороны российского газового монополиста «Газпрома».

«Такой фактор будет иметь частичное влияние и в 2023 году, но его вес будет значительно меньше, чем в прошлом году», — говорят эксперты.

На ценовую конъюнктуру европейского рынка газа в первом квартале года влияет состояние генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии, погода, исправность газотранспортной инфраструктуры, а также системная работа терминалов. В частности, к концу декабря 2022 года доля ветровой генерации в балансе ЕС достигла 30%, что отразилось на загруженности газовой генерации и падении спроса на газ. Погода в странах ЕС в этом году лояльная — сохраняется умеренная температура.

«Газохранилища заполнены в среднем на 84%, и запасы ежесуточно в среднем увеличиваются на 80 млн кубометров, то есть удается накапливать „голубое топливо“, но это до момента изменения климатического фронта и похолодания», — говорят специалисты.

Читайте также Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти

При похолодании повысится объем регазификации более дорогого сжиженного газа. Загруженность европейских LNG-терминалов может возрасти с 60% до пиковых 80%.

«Таким образом, чтобы снизить влияние колебаний на уровень промышленной инфляции — нужно вводить ценовые ограничения на уровне 110 евро за мегаватт час, при этом во всех сегментах договоров», — убеждены эксперты.

россия вынуждена сокращать поставки газа в ЕС

российский энергетический монополист «Газпром» продолжает сокращать экспорт природного газа в страны Европы через Украину. 17 января поставил на 8% меньше объема за последние несколько дней.

Больше недели «Газпром» поставлял газ через Украину объемом от 35,4 до 35,5 млн кубометров. Около 40 млн кубометров ресурса в день экспортировал в конце 2022 года и в первые три дня 2023 года.

Сокращение происходит на фоне мягкой погоды в Европе, а также из-за того, что регион снабжается газом из других источников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.