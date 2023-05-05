Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз до конца года — Finance.ua

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз до конца года Сегодня 19:55 — Личные финансы

В текущем году горючее в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Об этом сообщается в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (апрель 2023 г.).

Как отмечается в отчете, темпы удорожания горючего значительно уменьшились в начале 2023 года (до 27,9% г/г в марте) под влиянием падения мировых цен на нефть, значительных запасов, накопленных бизнесом и населением, а также снижения спроса в условиях уменьшения дефицита э/э и теплой погоды.

«Стабилизация цен на горючее способствовала снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичных эффектов», — говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы рост цен на горючее в годовом измерении будет очень волатильным — от незначительного ускорения в апреле до падения в июне и возобновления роста с июля.

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Это будет отражать влияние базы сравнения из-за топливного кризиса прошлой весной и налоговых изменений, в частности, прошлогодней отмены акцизов и снижения ставки НДС и возобновления довоенного налогообложения горючего с этого июля, которое будет иметь около 1 п.п. прямого вклада в изменение ИПЦ. Со своей стороны из-за эффектов переноса стоимости горючего на цены других товаров и услуг усилится давление и на стоимость транспортных услуг, отмечают эксперты центробанка.

«В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты», — прогнозируют в НБУ.

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененные весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% к 1 июля 2023 г., после чего она вырастет до 20%.

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