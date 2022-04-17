Что будет, если заправлять авто не тем топливом — Finance.ua

Что будет, если заправлять авто не тем топливом

В условиях войны проблемы с заправкой бензином определенного сорта — не редкость. Так как же быть, когда бензин есть, но не той марки?

Наверное, для начала стоит напомнить, что принципиальное отличие между современными видами бензина одно — октановое число. Оно должно быть такой величины, которая обозначена в заводской инструкции к машине, также обычно ОЧ указывается на лючке бензобака: А-92, А-95, А-98 и т.д.

Октановое число определяет детонационную устойчивость горючего, то есть его способность противостоять неправильному, взрывоподобному сгоранию (детонации) топливной смеси в цилиндре.

Если двигатель часто работает с детонацией, то его детали ускоренно изнашиваются, вплоть до аварийного разрушения — например, поршня. Детонации подвержены современные двигатели, особенно высокофорсированные, то есть с большой степенью сжатия — поэтому им и нужны высокооктановые бензины, пишет Auto24

Нужен А-95, но есть только А-92

Прежде всего, посмотрите на лючок бензобака изнутри или загляните в мануал, ездящий в вашем бардачке. Там может быть написано: «Бензин с октановым числом не менее 92 (RON)». То есть вы могли всю жизнь заправлять машину «девяносто пятым», не зная о том, что «девяносто второй» тоже годится. Но должны предупредить: если будете искать данные о нужном вашей машине бензине в интернете, обращайте внимание на источник: бывает, что один и тот же автомобиль на рынках разных стран настроен под разные сорта бензина.

Но что делать, если вашему авто производителем приписан именно А-95? В абсолютном большинстве случаев мотор будет работать на «девяносто втором» без каких-либо заметных отклонений. На самом деле, большое количество моделей двигателей совсем не видит между этими двумя сортами разницы, ведь так называемая топливная карта и параметры зажигания прописаны в их блоке управления именно таким образом.

При этом многие модели двигателей работают на низкооктановом топливе с осложнениями, которые электроника двигателя пытается смягчить. В результате водитель может заметить падение мощности, дергание машины, перерасход топлива, а в худшем случае возможен и перегрев двигателя. В конце концов, дело может даже закончиться прогоранием прокладки головки блока, разрушением поршней и повреждением клапанов.

При неторопливом движении, без резких ускорений и без динамических штурмов подъемов подобные негативные проявления будут менее заметны, при активном драйве — наоборот.

Следовательно, злоупотреблять топливом с более низким ОЧ не стоит, хотя при большой необходимости на недалекое расстояние проехать можно.

Нужен А-92, но есть только А-95

В противном случае — когда нужно ехать на бензине с более высоким октановым числом, чем нужно — ситуация несколько лучше. Бояться «девяносто пятого» и даже «девяносто восьмого» бензина не следует. По крайней мере, поршни и клапаны от него не прогорят, как бы вас не пугали некоторые доморощенные эксперты.

Дело в том, что современные бензины лишены обоих факторов, повышающих температуру в камере сгорания и выпускном тракте. А-95 и А-98 имеют отнюдь не большую теплотворную способность по сравнению с А-92 и даже с АИ-80. И скорость сгорания, от которой зависит температура в цилиндре, у всех трех сортов топлива принципиально не отличается. То есть угрозы двигателю нет. Но определенное «побочное действие» все равно есть.

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Водитель, заправивший свой бак бензином с более высоким октановым числом, чем нужно, может заметить худшую динамику автомобиля. Это может произойти именно из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. На карбюраторной машине можно переналадить зажигание на более раннее, и тогда отдача двигателя, наоборот, увеличится. На машине с инжекторным двигателем, где момент зажигания корректирует электроника, двигатель сам настраивается под новое топливо.

Рекомендация

Если ваш двигатель чувствителен к сорту бензина, это будет известно из предыдущего опыта. А значит, в период проблем с наличием топлива на АЗС неплохо бы иметь в багажнике хотя бы небольшую канистру именно с вашим сортом.

Во-первых, это позволит заправиться из канистры и продлить поездку, когда нужного топлива на АЗС не окажется.

Во-вторых, можно будет заправиться на АЗС бензином другого сорта, а затем добавить в бак ваш родной бензин из канистры — чтобы приблизить ОЧ в баке к стандартному для вашего авто. Ведь при смешивании разных бензинов октановое число полученного «микса» определяется как среднее арифметическое.

То есть чем больше в смеси бензина с высоким «октаном», тем больше будет ОЧ полученного продукта — и наоборот.

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