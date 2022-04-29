Christie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине — Finance.ua
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Christie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине

Сегодня 09:47Казна и Политика
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Christie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в УкраинеChristie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине, www.ilfogliettone.it
Аукционный дом Christie’s проведет серию торгов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине и проектов, занимающихся сохранением культурного наследия страны.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Так, планируют провести три благотворительных аукциона, в рамках которых организаторы надеются собрать не менее $1 млн. Все вырученные средства будут поделены в равных долях между тремя организациями, занимающимися гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины, — Всемирным фондом памятников (WMF), организацией «Врачи без границ» (MSF) и фондом CORE, созданным актером Шоном Пенном.
На благотворительные торги будут выставлены работы современных украинских художников.
В Christie’s добавили, что продолжат пожертвования в пользу Красного Креста Украины и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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По словам заместителя председателя правления Christie’s по развитию бизнеса Сони Беккерман, Christie’s рассчитывает «привлечь покупателей со всего мира», однако «продолжает строго соблюдать санкционные правила и запреты на экспорт предметов роскоши клиентам из россии или Беларуси».
Напомним, ранее сообщалось, что аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменяют запланированные на июнь торги российским искусством на фоне вторжения россии в Украину.
По материалам: Українська правда
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