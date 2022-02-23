Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, — Шмыгаль

Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Чрезвычайное положение, которое планируется ввести в Украине, позволит более эффективно действовать силовым структурам. Но оно не скажется на жизни людей и работе бизнеса.

Об этом сообщил во время своего выступления премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 февраля, которое транслировалось YouTube

Как отметил Шмигаль, чрезвычайное положение позволит военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

«Никоим особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса», — сказал он.

Что будет с банковской системой? В НБУ В НБУ уверяют , что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме.

У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Напомним, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Верховная Рада должна принять решение в течение 48 часов. По словам секретаря СНБО, жесткость этого режима будет разной в зависимости от региона.

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