Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, — Шмыгаль — Finance.ua
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Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, — Шмыгаль

Сегодня 16:12Казна и Политика
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Премьер-министр Денис ШмыгальПремьер-министр Денис Шмыгаль
Чрезвычайное положение, которое планируется ввести в Украине, позволит более эффективно действовать силовым структурам. Но оно не скажется на жизни людей и работе бизнеса.
Об этом сообщил во время своего выступления премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 февраля, которое транслировалось YouTube.
Как отметил Шмигаль, чрезвычайное положение позволит военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.
«Никоим особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса», — сказал он.
Что будет с банковской системой? В НБУ уверяют, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме.
У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными.
Напомним, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.
Верховная Рада должна принять решение в течение 48 часов. По словам секретаря СНБО, жесткость этого режима будет разной в зависимости от региона.
По материалам: РБК-Україна
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