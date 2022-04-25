Чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила $547 млн и €202 млн 18-22 апреля — Finance.ua

Чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила $547 млн и €202 млн 18-22 апреля
Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 18 по 22 апреля составила 546,7 млн долларов и 201,9 млн евро.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк на неделе с 18 по 22 апреля снова продал валюты больше, чем купил: долларов — на 546,7 млн, евро — на 201,9 млн, это почти на 70% больше, чем неделей ранее, и является максимальной недельной интервенцией с начала войны.