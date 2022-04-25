Чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила $547 млн и €202 млн 18-22 апреля — Finance.ua

Чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила $547 млн и €202 млн 18-22 апреля

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Чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила $547 млн и €202 млн 18-22 апреля

Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 18 по 22 апреля составила 546,7 млн долларов и 201,9 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк на неделе с 18 по 22 апреля снова продал валюты больше, чем купил: долларов — на 546,7 млн, евро — на 201,9 млн, это почти на 70% больше, чем неделей ранее, и является максимальной недельной интервенцией с начала войны.

За отчетную неделю НБУ не покупал доллары, однако купил всего 6 млн евро.

Всего с начала года Нацбанк купил на рынке 1,78 млрд долларов и 91,2 млн евро, а продал 5,4 млрд долларов и 1,38 млрд евро.

С начала войны покупка валюты составила 1,12 млрд долларов и 91,2 млн евро, а продажа — 2,63 млрд долларов и 1,38 млрд евро.

Напомним, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.

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