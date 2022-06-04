«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе снизилась до $826,5 млн — Finance.ua
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«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе снизилась до $826,5 млн

Сегодня 14:26Валюта
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Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 30 мая по 3 июня снизился до $826,5 млн с $1 млрд 431,6 млн неделей ранее, что является вторым по величине значением с начала войны.
Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошлую неделю он приобрел всего $7 млн, как и на прошлой неделе.
В целом с начала года по 3 июня Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 826,2 млрд и EUR110,97 млн, а продал $9 млрд 392,6 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.
В частности, с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 169,3 млн и EUR110,97 млн, а продажа $6 млрд 622,4 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.
Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10 до 25%, чтобы снизить повышение привлекательности гривны и снизить давление на международные резервы страны.
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Ранее с 21 мая Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны. До этого потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.
Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей — до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.
В результате многие держатели гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривны.
В то же время, за этот период курс доллара на «черном» рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Інтерфакс-Україна
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