«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе снизилась до $826,5 млн — Finance.ua

Ранее с 21 мая Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны. До этого потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.
Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей — до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.
В результате многие держатели гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривны.
В то же время, за этот период курс доллара на «черном» рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.