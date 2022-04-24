«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе достигла максимума с начала войны — Finance.ua
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«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе достигла максимума с начала войны

Сегодня 09:15Казна и Политика
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Национальный банк Украины на неделе с 18 по 22 апреля снова значительно больше продал валюты, чем купил: долларов — на $546,7 млн, евро — на EUR201,9 млн, это примерно на 70% больше, чем неделей ранее, и является максимальной недельной интервенцией с начала войны.
По информации НБУ на его сайте, за эту неделю он не покупал доллары и приобрел всего EUR6 млн.
Как сообщалось, в первые полторы недели после начавшейся 24 февраля войны «чистая» покупка Нацбанком валюты составляла $690,3 млн и EUR20 млн, поскольку запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.
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Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал снижаться, в то время как объемы ее продаж — увеличиваться. В результате во второй половине марта «чистая» продажа составляла $540-620 млн в неделю, и только в первую половину апреля она снизилась до $300-450 млн.
Некоторые эксперты, в том числе экс-замглавы Нацбанка Олег Чурий, курировавший валютную политику, предложили пересмотреть перечень критического импорта в сторону значительного его сокращения, поскольку сегодня он покрывает 89% товарного импорта в 2021 году.

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 779,8 млрд и EUR91,2 млн, а продал $5 млрд 398,3 млн и EUR1 млрд 377,6 млн, в том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 122,9 млн и EUR91,2 млн, а продажа $2 млрд 628,11 млн и EUR1 млрд 377,6 млн.
Международные резервы Украины на 1 апреля 2022 года, по данным НБУ, составили $28,11 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта. К середине апреля, как отметили в Нацбанке, они снизились до $27,4 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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