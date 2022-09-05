Чистая продажа НБУ валюты на этой неделе уменьшилась до $231,4 млн — Finance.ua

Чистая продажа НБУ валюты на этой неделе уменьшилась до $231,4 млн Сегодня 12:45 — Валюта

Чистая продажа валюты Национальным банком Украины на этой неделе составила $231,4 млн по сравнению с $429,8 млн неделей ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, с 29 августа по 2 сентября он приобрел $8,1 млн, что соответствует показателям на прошлой неделе, когда продал $239,5 млн по сравнению с $437,1 млн неделей ранее.

Статистика интервенций НБУ последних недель, как отмечали участники рынка, искажена зачислением части официального внешнего финансирования на счета Госказначейства в Укрэксимбанк е. Ранее все такие средства поступали непосредственно в Нацбанк — на открытый счет Госказначейства. Теперь Укрэксимбанк продает их на рынке, а часть из них выкупает НБУ в резервы.

Как сообщалось, в августе объем интервенций Нацбанка на рынке незначительно увеличился до $1,33 млрд с $1,2 млрд в июле, однако все равно оставался гораздо меньше, чем в июне ($3,96 млрд), мае ($3,4 млрд) и апреле ($2,2 млрд).

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в августе объем внешней помощи Украины составил рекордные с начала войны $4,6 млрд по сравнению с $1,7 млрд в июле и $4,4 млрд в июне.

В целом с начала года по 2 сентября включительно НБУ приобрел на рынке $3 млрд 89,7 млн и EUR111,0 млн, а продал $16 млрд 852,7 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

В частности, с начала войны покупка валюты составила $2 млрд 432,8 млн и EUR111,0 млн, а продажа — $14 млрд 82,5 млн и EUR1 млрд 789,1 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2022 года, по данным НБУ, составили $22 млрд 385,4 млн (в эквиваленте), что на 1,6% или $371,5 млн меньше, чем на начало июля. В июне падение резервов составило 9,3% или $2 млрд 343,8 млн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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