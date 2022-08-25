Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом

Фондовый рынок
21
Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом
Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом
Американская компания Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной видеосвязи, во втором квартале года зафиксировала резкое снижение чистой прибыли.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль компании в завершение второго квартала составила 45,7 млн дол. или 0,15 дол. на акцию. В аналогичный период прошлого года прибыль компании составила 316,9 млн дол. или 1,04 дол. на акцию.
Такое падение объясняется негативным влиянием изменений валютных курсов и сокращением спроса на услуги компании из-за возвращения сотрудников в офисы.
Прибыль без учета разовых факторов составила 1,05 долл. на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 8% до 1,1 млрд дол.
По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составило около 204,1 тыс., за год увеличившись на 18%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.