Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом — Finance.ua

Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом Сегодня 05:23 — Фондовый рынок

Чистая прибыль Zoom во II квартале упала в семь раз по сравнению с 2021 годом

Американская компания Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной видеосвязи, во втором квартале года зафиксировала резкое снижение чистой прибыли.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль компании в завершение второго квартала составила 45,7 млн дол. или 0,15 дол. на акцию. В аналогичный период прошлого года прибыль компании составила 316,9 млн дол. или 1,04 дол. на акцию.

Такое падение объясняется негативным влиянием изменений валютных курсов и сокращением спроса на услуги компании из-за возвращения сотрудников в офисы.

Прибыль без учета разовых факторов составила 1,05 долл. на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 8% до 1,1 млрд дол.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составило около 204,1 тыс., за год увеличившись на 18%.

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Економічна Правда По материалам:

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