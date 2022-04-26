Чистая прибыль Hyundai в первом квартале выросла на 17% — Finance.ua

Чистая прибыль Hyundai в первом квартале выросла на 17%

Чистая прибыль Hyundai в первом квартале выросла на 17%

Операционная прибыль Hyundai Motor Co. в 1 квартале выросла на 16% по сравнению с годом ранее, превзойдя ожидания аналитиков — на фоне таких новостей акции компании выросли.

Об этом пишет Bloomberg.

«Операционная прибыль за три месяца составила 1,93 триллиона вон (1,55 миллиарда долларов) по сравнению с 1,66 триллиона вон по прогнозам аналитиков. Чистая прибыль выросла на 17% до 1,78 трлн вон (1,4 млрд долл.), превысив отметку в 1,39 трлн вон», — пишет агентство.

Продажи снизились на 9,7% по сравнению с годом ранее до 902 945 единиц, преимущественно из-за глобальной нехватки микросхем и компонентов.

Тем не менее, доход вырос на 11% до 30 триллионов вон благодаря значительным продажам спортивных автомобилей и люксовых моделей Genesis и благоприятному курсу иностранной валюты.

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