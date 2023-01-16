Число незаконных пересечений границ ЕС в прошлом году было самым высоким с 2016 года — Finance.ua
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Число незаконных пересечений границ ЕС в прошлом году было самым высоким с 2016 года

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Число незаконных пересечений границ ЕС в прошлом году было самым высоким с 2016 года
Число незаконных пересечений границ ЕС в прошлом году было самым высоким с 2016 года
Количество нелегальных въездов в Европейский Союз выросло в 2022 году на 64% по сравнению с предыдущим годом, достигнув наивысшего уровня с 2016 года.
Об этом сообщили в приграничном агентстве ЕС Frontex.
В 2022 году на внешней границе ЕС, по предварительным подсчетам, было обнаружено около 330 тысяч нелегальных пересечений границы. Это самый высокий показатель с 2016 года и на 64% больше, чем в прошлом году.
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После вызванного пандемией минимума в 2020 году уже второй год наблюдается резкий рост количества нелегальных въездов. На западнобалканский маршрут приходится почти половина от общего количества нелегальных пересечений. Сирийцы, афганцы и тунисцы вместе составили 47% выявленных лиц в 2022 году. Число сирийцев примерно удвоилось до 94 тысяч.
Женщины составляли менее одного из десяти выявленных лиц, тогда как доля несовершеннолетних несколько уменьшилась и составила около 9% всех выявленных лиц.
Отдельно было насчитано почти 13 миллионов украинских беженцев на въезд на внешние сухопутные границы ЕС из Украины и Молдовы в период с 24 февраля 2022 года до конца года. За этот же период на тех же участках границы на выезд было зарегистрировано 10 млн граждан Украины.
Как сообщалось, Сенат Чехии в среду одобрил поправку к закону об украинских беженцах, известному как lex Ukraine, о продлении режима временной защиты для них на один год — до конца марта 2024-го, изменения вступят в силу после подписания президентом.
По материалам:
Економічна Правда
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