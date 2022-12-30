Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет — Finance.ua

Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет Сегодня 12:36 — Фондовый рынок

Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет

Количество IPO в мире в этом году сократилось на 45% к 1333 году на фоне нестабильной рыночной конъюнктуры, роста процентных ставок и инфляции.

Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании EY, пишет Business Insider.

Несмотря на всеобщее падение, исключением стал сектор энергетики. На этом рынке произошел всплеск IPO, поскольку цены на нефть и газ резко выросли. На его долю пришлось 22% дохода, сравнивая с 6% годом ранее ($39,9 млрд).

Из-за снижения объема IPO резко упал и доход, привлеченный в этом году — на 61% до $179,5 млрд.

За четвертый квартал на публичный рынок вышли только 334 компании по всему миру, получив доход в объеме $31,9 млрд, это самый низкий показатель запусков и дохода более чем за 10 лет.

Что касается географического фактора, то в лидерах были страны Ближнего Востока, Китай и некоторые страны АСЕАН.

Что касается Северной и Южной Америки, то там объем IPO упал на 76% — до 130, а выручка упала на 95% — до $9 млрд. Биржа Nasdaq провела 81 IPO, Нью-Йоркская фондовая биржа — 9, а фондовая биржа Торонто — 13.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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