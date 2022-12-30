Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет

Фондовый рынок
17
Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет
Число IPO в мире в 2022 году сократилось на 45%. Четвертый квартал стал худшим за более чем 10 лет
Количество IPO в мире в этом году сократилось на 45% к 1333 году на фоне нестабильной рыночной конъюнктуры, роста процентных ставок и инфляции.
Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании EY, пишет Business Insider.
Несмотря на всеобщее падение, исключением стал сектор энергетики. На этом рынке произошел всплеск IPO, поскольку цены на нефть и газ резко выросли. На его долю пришлось 22% дохода, сравнивая с 6% годом ранее ($39,9 млрд).
Из-за снижения объема IPO резко упал и доход, привлеченный в этом году — на 61% до $179,5 млрд.
За четвертый квартал на публичный рынок вышли только 334 компании по всему миру, получив доход в объеме $31,9 млрд, это самый низкий показатель запусков и дохода более чем за 10 лет.
Что касается географического фактора, то в лидерах были страны Ближнего Востока, Китай и некоторые страны АСЕАН.
Что касается Северной и Южной Америки, то там объем IPO упал на 76% — до 130, а выручка упала на 95% — до $9 млрд. Биржа Nasdaq провела 81 IPO, Нью-Йоркская фондовая биржа — 9, а фондовая биржа Торонто — 13.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.