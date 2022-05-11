Число активных POS-терминалов ПриватБанка выросло на 14% — Finance.ua
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Число активных POS-терминалов ПриватБанка выросло на 14%

Сегодня 15:17Фондовый рынок
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В апреле активных терминалов торговцев, где проводились оплаты картами, было зафиксировано на 14% больше — 167 тыс. против 147,6 тыс. в марте.
«В апреле свою работу возобновили небольшие розничные торговые точки, за счет которых и увеличились объемы продаж товаров, а соответственно — и восстанавливается экономика», — отметил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.
В апреле доля оборота в розничной сети увеличилась по сравнению с мартом на 18,4% (19,4 млрд грн против 16,4 млрд грн в марте) и вышла на довоенные тенденции эквайринговой сети банка.

Справка Finance.ua:

  • в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней.

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По материалам: Finance.ua
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