Число активных POS-терминалов ПриватБанка выросло на 14% — Finance.ua

Число активных POS-терминалов ПриватБанка выросло на 14%

Сегодня 15:17 — Фондовый рынок

В апреле активных терминалов торговцев, где проводились оплаты картами, было зафиксировано на 14% больше — 167 тыс. против 147,6 тыс. в марте.

«В апреле свою работу возобновили небольшие розничные торговые точки, за счет которых и увеличились объемы продаж товаров, а соответственно — и восстанавливается экономика», — отметил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

В апреле доля оборота в розничной сети увеличилась по сравнению с мартом на 18,4% (19,4 млрд грн против 16,4 млрд грн в марте) и вышла на довоенные тенденции эквайринговой сети банка.

Справка Finance.ua:

в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.