Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона — Finance.ua

Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона Сегодня 15:45 — Криминал

Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона

Замдиректора коммунального предприятия «Киевавтодор» сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к нанесению почти 2 млн грн убытков.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия „Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей и сооружений на них Печерского района г. Киева“, который в настоящее время работает заместителем директора УК „Киевавтодор“. Ему инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на поставку дорожного оборудования — ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако технические и качественные характеристики оборудования не соответствовали действующим нормам ГОСТ, определенным для их высоты.

В результате служебной халатности со стороны экс-директора коммунального предприятия территориальной общине нанесено почти 2 млн грн убытков.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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