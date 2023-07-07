Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона — Finance.ua
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Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона

Криминал
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Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона
Чиновнику Киевавтодора объявили подозрение в нанесении ущерба на почти ₴2 миллиона
Замдиректора коммунального предприятия «Киевавтодор» сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к нанесению почти 2 млн грн убытков.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия „Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей и сооружений на них Печерского района г. Киева“, который в настоящее время работает заместителем директора УК „Киевавтодор“. Ему инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.
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По данным следствия, между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на поставку дорожного оборудования — ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако технические и качественные характеристики оборудования не соответствовали действующим нормам ГОСТ, определенным для их высоты.
В результате служебной халатности со стороны экс-директора коммунального предприятия территориальной общине нанесено почти 2 млн грн убытков.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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