Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление — Finance.ua

Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление

Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление, freepik.com

Кабинет Министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину. У них есть время до 25 апреля, иначе грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение.

Об этом сообщает правительственный портал

Речь идет о постановлении № 440 «Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и сотрудников государственных органов в период военного положения».

Этим документом:

предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, которые находятся на территории Украины;

устанавливается, что работа сотрудников за границей допускается только в случае служебной командировки;

предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, которые находятся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.

Напомним, что по закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из следующих видов дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

предупреждение о неполном служебном соответствии;

увольнение с должности государственной службы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.