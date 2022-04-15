Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление — Finance.ua

Речь идет о постановлении № 440 «Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и сотрудников государственных органов в период военного положения».
Этим документом:
предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, которые находятся на территории Украины;
устанавливается, что работа сотрудников за границей допускается только в случае служебной командировки;
предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, которые находятся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.
Напомним, что по закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из следующих видов дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
предупреждение о неполном служебном соответствии;
увольнение с должности государственной службы.
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