Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление — Finance.ua
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Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление

Сегодня 11:03Казна и Политика
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Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановлениеЧиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление, freepik.com
Кабинет Министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину. У них есть время до 25 апреля, иначе грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение.
Об этом сообщает правительственный портал.
Речь идет о постановлении № 440 «Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и сотрудников государственных органов в период военного положения».
Этим документом:
  • предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, которые находятся на территории Украины;
  • устанавливается, что работа сотрудников за границей допускается только в случае служебной командировки;
  • предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, которые находятся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.
Напомним, что по закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из следующих видов дисциплинарного взыскания:
  • замечание;
  • выговор;
  • предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • увольнение с должности государственной службы.
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По материалам: РБК-Україна
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